Resumen: Omar Chávez quedó lastimado tras caer ante Rafael Ortiz

A través de Box Azteca vivimos el regreso de Omar Chávez al ring, hijo de la leyenda Julio César Chávez, quien no tuvo mucha fortuna al medirse ante Rafael Ortiz, pues pese al esfuerzo cayó por decisión unánime.

Omar Chávez llevaba 1 año sin pelear pero se preparó bien para este combate, sin embargo Rafael Ortiz fue certero en sus golpes y combinaciones y neutralizó a su rival, dejándolo herido al final de la contienda con múltiples marcas en el rostro y un ojo cerrado.

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Omar Chávez cayó por la decisión de los jueces

Este tiro fue bastante parejo y lleno de golpes poderosos, pues tanto Omar Chávez como Ortiz salieron desde el primer asalto a tratar de noquear a su rival, algo que parecía iba a lograr el hijo de la leyenda, pues mandó a la lona a Rafael rival en el segundo asalto.

La pelea fue avanzando, la metralla no paró y finalmente con tarjetas de 96-95, 96-93 y 98-94, la victoria favoreció a Rafael Ortiz. Eduardo Lamazón vio ganador a Chávez por 1 punto, ya que su tarjeta marcó 96-95, pero los jueces no lo vieron así.

