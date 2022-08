VIDEO: Revive el gol de Carlos Vela ante el Charlotte FC

El LAFC continúa marcando el ritmo en la MLS y Carlos Vela sigue demostrando el gran momento que vive con su equipo, luego de derrotar con un contundente 5-0 al Charlotte FC para seguir como líder de la Conferencia Oeste con 54 puntos, seis más que su más cercano perseguidor el Austin Football Club y además, con un encuentro menos.

El equipo angelino no contó con Giorgio Chiellini y Gareth Bale, dos de sus grandes figuras recién llegadas, ya que no fueron convocados, pero eso no fue impedimento para que aplastaran a su rival.

Un Día con el defensa de México, Kevin Álvarez | Seamos Héroes

Te puede interesar: Chicharito o Carlos Vela: ¿quién es el mejor pagado en la MLS?

Después de una primera mitad sin goles, apenas a los cuatro minutos del complemento, Jesús Murillo arrancó con la fiesta de goles con un remate de cabeza a pase de Diego Palacios.

10 minutos más tarde, al 59', Carlos Vela cobró un tiro de esquina y José Cifuentes marcó el segundo del cuadro dirgido por Steve Cherundolo.

Carlos Vela anota el tercero del LAFC

Después de su asistencia, el mexicano se hizo presente en el marcador al minuto 73, tras recibir un gran pase filtrado por encima de los defensas de Cifuentes. Vela definió sutilmente de parte interna para aumentar la ventaja y tan solo un minuto después salió de cambio.

Cifu finds Vela and @LAFC are cruising up 3-0. 😎 pic.twitter.com/GcUHyjOC76 — Major League Soccer (@MLS) August 14, 2022

Cristian Arango anotó el cuarto gol al minuto 76, después de una gran jugada colectiva y en el tiempo de compensación, Anton Walkes marcó en propia puerta, tras un rebote que terminó en la portería del Charlotte FC.

Te puede interesar: VIDEO: Chicharito se luce con golazo a lo panenka en goleada de Galaxy

Con esta victoria, el LAFC sumó su sexta victoria al hilo y la 17ª de la temporada con lo que sigue consolidándose como el máximo favorito para llevarse el título. Además, Carlos Vela llegó a ocho goles en la temporada con la camiseta angelina.