VIDEO: TODOS los goles de Santiago Gimenez con el Feyenoord

El conjunto del Feyenoord se puso bastante emotivo en sus redes sociales para despedirse de Santiago Gimenez. Este lunes 3 de febrero del 2025, el Milan confirmó al mexicano como su nuevo refuerzo y el equipo neerlandés publicó varios videos despidiéndose de Santi.

Fueron tres videos los que publicó el Feyenoord, cada uno con un mensaje diferente. En el primero fue una despedida cinematográfica en el que aparece un pequeño bote navegando en el atardecer de la ciudad.

El segundo video, es una recopilación de Santiago desde su llegada al equipo, con sus primeras declaraciones, festejando algunos goles y dedicando palabras a la afición del equipo.

The goals. The prizes. The memories.

Thank you, Santi. From all of us. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/aNGgJNoqLk

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 3, 2025