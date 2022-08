VIDEO: Tremendo GOLAZO de Vlahovic con la Juventus

Roma, Italia. Espectacular gol de tiro libre del serbio Dusan Vlahovic en el comienzo del encuentro puso al frente al equipo de Juventus que no pudo sostener el marcador para terminar el partido con empate 1-1 con la Roma en el Juventus Stadium.

Fue un equipo radicalmente distinto este Juventus al que se vio ante el Sampdoria la semana pasada. Los de Allegri atropellaron a los de Mourinho en la primera mitad al ritmo de Locatelli, Miretti y Rabiot en el centro del campo, muy superiores a Cristante y Matic, el doble pivote que esta tarde formó el centro del campo romano.

No se habían terminado de sentar los aficionados la ‘Vecchia Signora’ cuando su estrella Vlahovic, el centro del proyecto que dejó de lado a Dybala, ya había abierto el marcador. Un misil de falta desde la frontal del área que tocó en el larguero antes de entrar desencadenó la locura en el Juventus Stadium, que tembló mientras se coreaba el nombre del serbio.

Pero el talento del conjunto romano no necesita más que un chispazo para hacer peligro. Y el autor de ese chispazo fue la ‘Joya’ Paulo Dybala en su reencuentro con su ex. El argentino se inventó una asistencia en forma de tijera sobre la testa de un Abraham que aparece siempre donde tiene que hacerlo para marcar. La ‘Juve’ no mató un partido que tenía dominado y lo pagó caro. Igualada la contienda comenzó un nuevo partido en Turín.

Con el 1-1, Mou decidió sacar del campo a Dybala para ganar en solidez defensiva, y el Juventus Stadium despidió al que un día fue su ídolo con una gran ovación pese a que escasos minutos hubiera provocado el gol del empate definitivo.



Johan Vásquez titular con el Cremonese

El defensa mexicano Johan Vásquez jugó los 90 minutos con el Cremonese que cayó en casa ante el Torino por marcador de 1-2.

Los visitantes dormirán en la parte alta de la tabla al sumar su tercer partido sin conocer la derrota, en una temporada en la que acumulan dos victorias y un empate.

El ‘Toro’ vio cómo el partido se le puso de cara en el minuto 17 cuando el defensa italiano Bianchetti acabó por introducir en propia puerta el disparo del croata Vlasic.

Ya en la segunda mitad, los visitantes materializaron su dominio con un tanto que sentenció el choque, esta vez a cargo del serbio Radonjic, que finalizó un contragolpe que él mismo inicio desde campo propio con una potente conducción.

Con el partido ya visto para sentencia recortó distancias con un golazo del italiano Sernicola directo a la escuadra izquierda.