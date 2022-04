El videojuego de Ghostbusters se ve impresionante en VR

Who you gonna call? nDreams! 👻🚫



We’re excited to bring Ghostbusters to VR with @sonypicturesvr. Grab your proton packs, ghost traps, and up to three friends in this action adventure for @MetaQuestVR.



Find more👉 https://t.co/VnJHxYB72C#MetaQuestGamingShowcase #Ghostbusters pic.twitter.com/x8j23c6D1V