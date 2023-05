Conoce todos los títulos que debutarán en el mes de junio

El mes de mayo está por terminar y nos ha dejado un excelente sabor de boca con sus lanzamientos, la joyita de la corona de Zelda Tears Of The Kingsdom que se postula para ser el GOTY 2023, la competencia de este año será dura, pero esto aún no termina.

Todavía nos quedan grandes lanzamientos por disfrutar este año así que sin más aquí les dejamos el listado completo de los mejores títulos que serán lanzado en el mes de junio.

Juegos de Junio

Junio 1 - Etrian Odyssey Origins Collection (Switch, PC)





Junio 1 - Slayers X (PC)

Junio 2 - Street Fighter 6 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC)

Junio 3 - We Love Katamari Reroll+ Royale Reverie (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC)

Junio 5 - Tiny Thor (Switch, PC)

Junio 6 - Amnesia: The Bunker (PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)





Junio 6 - Diablo IV (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Junio 8 - Bleak Sword DX (Switch, PC)

Junio 8 - Harmony: The Fall of Reverie (PC)

Junio 9 - Greyhill Incident (PS5, PS4, PC)

Junio 12 - Front Mission 2 Remake (Switch)





Junio 15 - Layers of Fear (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Junio 20 - Aliens: Dark Descent (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Junio 20 - Crash Team Rumble (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One)

Junio 21 - Trepang2 (PC)

Junio 22 - Final Fantasy XVI (PS5)

Junio 22 - Silicon City (PC)

Junio 27 - Story of Seasons: A Wonderful Life (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC)

Junio 30 - Crime O’Clock (Switch, PC)

Junio 30 - Master Detective Archives: Rain Code (Switch)

Llegamos a mitad de año y son varios los videojuegos se ven fuertes para formar parte d los candidatos para el GOTY 2023, este premio se galardona en diciembre en ele vento de los Game Awards, siguen sin confirmar la fecha, pero siempre es en la primera quincena del mes.