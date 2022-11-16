¿Vikingos de Super Bowl?: Reacciones de la Semana 10 de la NFL

Regresa El Ritual NFL Podcast con las mejores reacciones de la Semana 10: El triunfo de los Vikings sobre los Bills, el regreso de Aaron Rodgers, y más

Por: Azteca Deportes

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