Vinieron a matar: Esposa de exjugador de la Liga BBVA MX sobre los aficionados chilenos en Argentina

Los hechos de violencia que ocurrieron el miércoles 20 de agosto en el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre el Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile le dieron la vuelta al mundo por las lamentables imágenes de la riña entre ambas aficiones que dejó una larga lista de heridos , sin embargo, también ha habido reacciones y relatos, como el de la esposa de Rodrigo Rey, actual portero del Rojo y que tuvo un breve pasado en el Pachuca de la Liga BBVA MX en 2019, en donde aseguró que los fanáticos chilenos fueron “a matar”.

A través de sus redes sociales, Laura Rey compartió relatos de los empleados de Independiente, quienes describieron la crudeza de lo que se vivió en el Estadio Libertadores de América.

“Tantos las chicas de limpieza y los chicos que estaban en la parte donde vende la comida fueron desnudados y obligados ha hacer cosas que no quiso repetir en cámara. Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello. Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino matarnos no hay otra explicación y la tristeza y la bronca es mucha”, se puede leer en la captura de pantalla de la conversación.

Previo a las imágenes en donde se puede observar a los hinchas del Rojo encerrando a los fanáticos chilenos en la tribuna Sur Alta, usuarios de redes sociales compartieron videos de la parcialidad de la U. de Chile arrojando objetos a un sector de palcos de la parcialidad local.

El partido quedó cancelado y hasta el momento la CONMEBOL no ha ofrecido un comunicado oficial sobre el resultado del partido, aunque se especula que ambos equipos podrían quedar eliminados del certamen.

¿Cómo reaccionó la FIFA ante los hechos violentos en el estadio del Independiente de Avellaneda?

Este jueves 21 de agosto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, condenó lo sucedido en Argentina , asegurando que la violencia no tiene cabida en el futbol, pidiendo que se sancione justamente a los causantes de la confrontación.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile en Buenos Aires, Argentina. Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos.

¿Dónde llamar para saber el estado de salud de los aficionados heridos de Independiente vs U. de Chile?

Los hinchas chilenos heridos tras la pelea contra barristas de Independiente de Avellaneda fueron internados en dos hospitales, según informaron medios chilenos. El primero es el Hospital Presidente Perón y el Hospital Fiorito de Avellaneda. Para saber el estado de salud de los aficionados heridos, se puede llamar al: