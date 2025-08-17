Efraín Juárez y Antonio Mohamed protagonizan un tenso cruce

Efraín Juárez y Antonio Mohamed se conocen muy bien. El Turco fue el último DT que dirigió a Juárez en México durante su etapa como jugador.

Mejor ni hablamos: análisis Tigres vs. América | TV Azteca Deportes

Al final del partido entre Pumas y Toluca , ambos técnicos tuvieron un cruce de palabras, esto debido a que Juárez aseguró que lograron el empate ante una plantilla de mucho más presupuesto, el Turco no se quedó callado y respondió.

“A mí también me tocó dirigir Pumas y llegamos a Semifinales por ahí con un presupuesto más escueto de lo que tienen ahora. No hay que hablar de los rivales, cada uno juega como quiere o como puede”, dijo el DT de Toluca tras la conferencia de prensa.

Mohamed tuvo un paso corto por los felinos, el cual acabó con una despedida sorpresiva por parte del hoy entrenador de los Diablos. A pesar de la bronca por el empate, Tony aseguró que Pumas hizo un gran trabajo ante los actuales campeones del futbol mexicano.

TE PUEDE INTERESAR:

“Pumas hizo un partido serio. Tuvo muchas llegadas por el lado izquierdo y llegó el gol por ahí. Los resultados siempre son justos, no hay ningún tipo de queja. Nos faltó un poco de más idea para poder ganar este partido”, expresó Mohamed.

Finalmente, el DT de Toluca habló de lo que viene para el club, esta semana tienen una nueva prueba en la Leagues Cup ante Orlando City.

“Estamos bien, en la tabla estamos dentro de los primeros cuatro y en cuartos de la Leagues Cup, obviamente con jugadores lesionados y una pretemporada corta, pero bien, con energía y hay que seguir pensado en positivo, seguro aprendiendo, sumar y vamos a seguir peleando todos nuestros juegos”, sentenció el entrenador de los Diablos.

Toluca buscará amarrar el título de la Leagues Cup y el bicampeonato en la Liga MX . Por su parte, Pumas estará recibiendo la siguiente fecha al cuadro de la franja, el cual se quedó sin DT ante la salida de Pablo Guede.

