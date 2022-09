Voice of Cards: The Beasts of Burden llegará el 13 de septiembre

La desarrolladora de videojuegos Square Enix reveló que Voice of Cards: The Beasts of Burden, tercera adición a la franquicia que combina RPG con cartas, Voice of Cards, será lanzado de manera digital para las consolas Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC vía Steam el próximo 13 de septiembre del 2022.

Voice of Cards: The Beasts of Burden | Announcement Trailer

Narrado por completo a partir de las cartas, Voice of Cards: The Beasts of Burden promete una experiencia única que todo fanático de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars y Voice of Cards: The Forsaken Maiden.

Te puede interesar: Conoce los últimos 10 títulos que ganaron un GOTY

¿Qué es Voice of Cards: The Beasts of Burden?

El título transporta a los jugadores a un mundo ilustrado a través de las cartas como una tercera entrega el la franquicia Voice of Cards, permitiendo en este nuevo título la habilidad de atrapar monstruos que hayan defendido en cartas para así poderlas usar como habilidades en batalla.

Esta experiencia de juego trae de regreso a las mentes creativas detrás de las entregas de Voice of Cards, de la querida serie NieR y de la serie Drakengard, incluyendo: al Director Creativo, YOKO TARO (De las series Drakengard y NieR), el Director de Música Keiichi Okabe (Drakengard 3 y la serie NieR) y al Diseñador de Personajes, Kimihiko Fujisaka (de la serie Drakengard).





Te puede interesar: Riot anuncia la fecha del sorteo de equipos para Worlds 2022

Objetos de DLC de Voice of Cards: The Beasts of Burden.

Decoración de Those in the Cage – Nuevos atuendos para la heroína del juego y sus acompañantes.

Un patrón de Handbook – Un diseño único para el reverso de las cartas basado en el manual de experto.

Un avatar de Mama – Un diseño para el avatar basado en Mama.

Dado con temática de recolector de historias – Dados con los diseños de Mother y Carrier.





Tablero de The Cage – Tablero y accesorios con el diseño de the Cage.

Mesa de ayuda – Mesa diseñada con la pantalla de selección aleatoria.

Melody of reincarnation – Un soundtrack que trae el recuerdo del cuento de la chica y el monstruo.