¿El heredero de Ochoa? El arquero de la Liga MX que podría llegar a la Selección

Ante el reciente fracaso de la Selección Mexicana en la final de la Nations League frente a los Estados Unidos, las críticas en dirección del veterano portero Guillermo Ochoa volvieron a surgir, pus algunos aficionados y expertos en la materia consideran que tuvo complicidad en los dos goles que los americanos hicieron para llevarse el título. Por si ello no fuera suficiente para el cancerbero de la Salernitana, se siguen sumando nombres como posibilidades para sustituirlo.

Tiago Volpi recientemente inició su proceso de naturalización y por ello se ha ligado su nombre al del representativo nacional, en un caso similar al del delantero americanista Julián Quiñones. Sin embargo, el portero nacido en Brasil descartó en una entrevista que tenga en la mira la posibilidad de llegar a la selección; cree que sobran guardametas en México que pueden cumplir con la función sin inconvenientes.

“He hablado ya sobre este tema unas dos o tres veces. Yo sí tengo el proceso de naturalización en movimiento. Como todos saben, yo llevo ya prácticamente seis años en México, tengo una hija mexicana, tengo negocios aparte del futbol de México también. Entonces, por supuesto que me gustaría ser mexicano, me gustaría hacer parte oficialmente de todos ustedes porque siempre me han tratado muy bien”, mencionó quien alguna vez jugara para el Querétaro.

“Es un país que me ha recibido de brazos abiertos, pero el tema de la selección, si te soy honesto, yo creo que si hay una posición hoy en México que no necesita de naturalizados es la posición de portero”, se sinceró el hombre gol del Toluca.

Tiago Volpi respalda a Guillermo Ochoa

Tiago Volpi defendió la labor de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana después de la derrota ante Estados Unidos en la final de la Nations League. “Hoy por hoy, todavía en la selección Ochoa tiene mucho crédito. Yo creo que Malagón viene en un momento creciente muy bueno y que se le puede seguir dando oportunidades como ya se dio en ciertas ocasiones

“Pero si tuviera que escoger uno, si el Mundial fuera hoy, creo que (elegiría a) Ochoa, por todo lo que ha dado, por su experiencia, porque cuando se pone la playera de la selección y principalmente en los partidos más grandes, siempre ha respondido de una forma muy positiva. En mi opinión es incontestable la posición de Ochoa”.

