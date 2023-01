¿Volverá el mejor de todos los tiempos, Tom Brady?

La eliminación de Tom Brady de los playoffs NFL ha causado más morbo que otra cosa, y no necesariamente por el resultado final del partido, sino por el cuestionamiento de cuál será el futuro próximo de una de las estrellas más grandes en la historia de este deporte.

Si bien es cierto, que la especulación sobre su retiro, ya lleva varios años rondando el seno de la NFL, asunto por el que los medios de comunicación alrededor del mundo están más que pendientes sobre la carrera deportiva del quarterback de 45 años de edad, el cual en el mes de agosto cumple 46.

Ritual NFL El Resumen | Semana 17

Si bien es cierto que los resultados deportivos no acompañaron a Tampa Bay este semestre, Brady si tuvo un excelente rendimiento individual durante la temporada (490 pases completos de 733 intentos, para un total de 4,694 yardas, 25 pases de touchdown y sólo 9 intercepciones, lo siguen colocando dentro de la élite del football americano profesional de los Estados Unidos.

Te puede interesar: El futuro del quarterback Tom Brady es toda una incógnita

Las opciones que podrá manejar Brady para seguir jugando

Con el nivel competitivo que sigue mostrando, y a sabiendas de que ha terminado su contrato con Tampa Bay, hay sensaciones que indican que Brady todavía tiene 1 o 2 años más para seguir compitiendo al máximo nivel. Sin embargo, tendrá que ser en otro equipo, uno que tenga aspiraciones a Super Bowl y que le brinde el ambiente indicado a él y a su familia.

Asunto por el que, llegar a Miami suena como una opción interesante. No es un secreto, que Miami lleva ya algunos años tratando de convencer a Brady para que vaya a jugar con ellos y tratar de sacarle un Super Bowl más antes de su retiro. En 2019 sabemos que se dio el primer acercamiento, en 2021 intentaron juntar a Sean Payton y Tom Brady en el mismo equipo y dado que el dueño Stephen Ross tienen una buena relación con el quarterback por su pasado en Michigan, esta podría ser la opción más viable, dado que Dolphins es un equipo armado para Super Bowl, las conmociones de Tua Tagovailoa han puesto a dudar a toda la organización y Brady podría resolver ese único problema que se interpone entre los Delfines y un anillo de campeonato.

Otro candidato podrían ser los Patriotas. Hay reportes de distintos medios en Estados Unidos, que anunciaron que desde el mes de noviembre del año pasado, New England comenzó a ver con buenos ojos el posible regreso del hijo pródigo, y lo cierto es que no suena tan descabellado. Brady conoce a Bellichick a la perfección, sus ganas de ganar son más grandes que la relación que ambos puedan tener, incluso se habla de que la organización podría traer de vuelta a Bill O´Brien como nuevo coordinador ofensivo, un coach que conoce a Brady de años y con el que ganó grandes cosas en su momento. Si a ese par de rumores, le sumamos la posibilidad de hacerse de los servicios de DeAndre Hopkins, me parece que New England podría ser un equipo bastante atractivo para jugar un par de temporadas más.

Te puede interesar: La Banda MS abrirá el Super Bowl LVII en la Ciudad de México

Por último están los Raiders de Las Vegas. Un equipo que acaba de perder a su quarterback titular, Brady conoce perfectamente al head coach Josh McDaniels, asunto por el que la negociación podría encausarse en un interés mutuo, de igual manera, el “nuevo” general manager es Dave Ziegler, un ejecutivo con pasado Patriota. Por ello es que las piezas comienzan a acomodarse para que Brady encuentre un nuevo destino en Las Vegas, lugar en donde no solamente tiene una base interesante en la defensa, si no que este es un equipo que ya cuenta con un gran cuerpo de receptores, lo cual significa materia prima para el quarterback (Davante Adams, Darren Waller y Hunter Renfrow).

Solamente el tiempo dirá cuál será el futuro inmediato de Tom Brady, el cual incluye regresar un años más, retirarse y tomar un merecido descanso, o retirarse y trabajar como analista en alguna cadena televisiva estadounidense.