¿Volverá a pelear contra Manny Pacquiao? Juan Manuel Márquez es claro: “Nos vamos a matar”

Una de las rivalidades más grandes en el mundo del boxeo, es la que protagonizaron en su momento Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez , cada que los dos se enfrentaban en el ring, le regalaban al público un combate que los dejaba con ganas de más.

¿Cómo fueron las peleas entre Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez?

La primera pelea terminó con un empate, por lo que se volvieron a enfrentar, dos ocasiones más, donde el filipino se quedó con la victoria en ambos combates. Sin embargo, las cosas cambiaron para su cuarto enfrentamiento, donde Juan Manuel Márquez logró imponerse al noquear a su rival.

¿Van a volver a pelear Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez?

Por medio de una entrevista que Juan Manuel Márquez otorgó para la ‘Izquierdazo’, el boxeador mexicano confesó que le han propuesto volver a subirse al ring contra el filipino, pero aseguró que no aceptaría, afirmando que ambos se ‘matarían’ en el enfrentamiento.

Fíjate que me han dicho que quieren hacer una exhibición, pero ¿Tú crees que va a ser una exhibición con él? No va a ser una exhibición nunca. ¿Y qué van a ser los rounds a 2 minutos? Nos vamos a matar, mejor así dejarlo

Actualmente, Juan Manuel Márquez está retirado de los cuadriláteros, aunque sigue metido en el mundo del deporte, ya que ahora comparte su experiencia haciendo análisis sobre los combates de los jóvenes que siguen en activo. Por su parte, Manny Pacquiao salió del retiro para volver a subirse al ring, luego de tener una etapa en el mundo de la política de su país.

Sin duda, los dos son considerados leyendas del boxeo en sus respectivos países, ya que en su momento fueron los mejores boxeadores, protagonizando una de las rivalidades más intensas de los últimos años en el deporte.

