Me voy muy feliz, soñaba con este momento: Efraín Juárez, entrenador de Pumas

El entrenador de los Pumas, Efraín Juárez terminó la victoria del martes en Concachampions ante Alajuelense, sumamente contento e ilusionado por lo visto en la cancha, pero sobre todo por la parte emotiva que fue regresar al cuadro universitario ahora como el DT.

Más que imaginar, lo soñaba la verdad. Me voy muy feliz y contento por el recibimiento

Pumas ganó por 2-0 ante el equipo de Costa Rica y tiene un pie en la etapa de Cuartos de Final de la Concachampions, pero debe cerrar la pinza la siguiente semana para terminar con su primera tarea.

De momento, Efraín salió muy motivado por lo realizado y espera seguir progresando ahora timonel de unos Pumas que depositaron su confianza en él como entrenador.

Te podría interesar: Efraín Juárez levanta la voz y usa un lenguaje en una de sus primeras charlas de motivación

Mexsport Efrain Juarez head coach of Pumas during the round of 16 first leg match between Pumas UNAM and LD Alajuelense as part of the CONCACAF Champions Cup 2025, at Olympic Universitario Stadium on March 04, 2025 in Mexico City, Mexico.

Efraín Juárez, satisfecho y emocionado por su debut como entrenador de los Pumas

“Sí, la verdad que me voy ilusionado más allá del resultado porque es consecuencia dé. Hicimos un partido muy serio, muy compacto el equipo, no hubo espacios entre líneas. Me voy bien, es un camino largo, pero lo que más me ilusiona es que entro al vestidor y veo gente con muchas sonrisas. Disfrutaron entrar a la cancha y es uno de los objetivos que tengo como entrenador, que disfruten”, explicó Efraín Juárez ante los medios de comunicación en Ciudad Universitaria.

Te podría interesar: Pumas ya pone en práctica la filosofìa de Efraín Juárez

Mexsport Efrain Juarez head coach of pumas during the round of 16 first leg match between Pumas UNAM and LD Alajuelense as part of the CONCACAF Champions Cup 2025, at Olympic Universitario Stadium on March 04, 2025 in Mexico City, Mexico.

Efraín Juárez, exige competencia interna al límite

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez , explicó que aspira a tener un equipo completo que tenga una competencia interna buscando presentar lo mejor y descartando elementos favoritos.

“Lo que pretendo es que haya una competencia y todos sepan que pueden jugar. Tengo 26 jugadores que todos saben que pueden ser titulares, suplentes o ir a la tribuna. Luego es competencia, necesito que todos estén al cien por ciento. Nunca individualizo”, recalcó el estratega.

Volver a casa, un logro y motivo de felicidades para Efraín Juárez

“Feliz, muy emocionado. La verdad es que volver a casa es una cosa que es difícil explicar y hoy después de 15 años que me fui y vuelvo como entrenador es una satisfacción, un orgullo, una ilusión y quiero que la gente se sienta identificada, que se vayan contentos a casa, orgullosos de ser puma y agradecimiento porque entendiendo lo exigente que es esta afición, lo conocedora porque ha tenido técnicos y jugadores de mucha calidad, tener la fortuna de que me reciban así, un privilegiado”.

Efraín Juárez, recalca que cumple algo que soñó: ser entrenador de Pumas

“Más que imaginar, lo soñaba la verdad. Me voy muy feliz y contento por el recibimiento porque sí soñaba con este momento. Ya arrancó el tren y ya hay que empezar a darle gasolina, el carbón porque todavía es de carbón. Vamos paso a paso, el viernes de visita”.