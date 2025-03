En Pumas ya notan la mano del nuevo entrenador, Efraín Juárez

Efraín Juárez ha llegado a Pumas para llenar de ilusión a todos los aficionados felinos. El nuevo dueño del arco auriazul, Alex Padilla, se animó a hablar sobre el cambio de mentalidad que han tenido con su nuevo DT.

“Con dos días que llevamos con Efra está siendo muy rápido, muy fácil la adaptación de lo que nos pide el mister. Esta la ilusión por encima de todo. Mi adaptación, como soy mexicano me siento uno más y no tengo problema. Esta siendo maravilloso estar en México. El jugador lo que necesita son minutos para cometer errores y aciertos. Yo me dedico a darlo todo, todos los días”, expresó el guardameta auriazul.

Así manejará Efraín el tema arqueros en Pumas

Por otro lado, Juárez se animó a hablar acerca de los minutos que sumarán ambos porteros auriazules, Alex Padilla y Pablo Lara.

“Ellos saben perfectamente que confío en los dos porteros. Lo poquito que he podido ver es que son grandes amigos. Hay una competencia y tienen los objetivos claros. Vamos día a día. Después veremos y siempre tendré que ponerlos, yo soy el que decide. La peor cosa que me puede pasar como ser humano es quejar de situaciones, porque esto es fútbol. Tampoco del arbitraje. La situaciones que pasamos somos los responsables y solo nosotros salimos de esta. De victimizarnos y culpar a ajenos, lo de las lesiones es parte de. Es un problema y lo tenemos que resolver. Todo el mundo tiene que estar preparado. Nunca nadie sabe quien va a jugar el partido más importante”, dijo el estratega de Pumas.

Juárez apunta todos los cañones a la Concachampions

El estratega, habló sobre las peticiones que le hizo la directiva en cuanto al torneo de la Concachampions.

“La directiva me pidió todo. Cuando firmas el contrato asumes esa responsabilidad. Todo el mundo lo entiende. No puedes ocultar esas cosas. Es parte de y esto es Pumas y por eso estoy aquí. Estas instituciones van más allá de eso. Eso tiene que ser por descontado. Hay que ser realistas, pero no hay otra cosa”, sentenció Efraín Juárez previo al partido en el torneo de la Concacaf ante el Alajuelense.

