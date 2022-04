Vucetich cobra su revancha y provoca salida de Leaño de Chivas

Monterrey derrotó a Guadalajara por marcador de 3-1 en duelo pendiente del torneo Clausura 2022, un resultado que ha obligado al Rebaño Sagrado a destituir a Marcelo Michel Leaño como entrenador rojiblanco, una serie de acontecimientos que podrían ser vistos con algo de ironía.

Vucetich fue entrenador de Chivas desde el Apertura 2020 hasta su salida en el Apertura 2021. El “Rey Midas” alcanzó una semifinal, eliminando al América en cuartos de final, pero no alcanzó las expectativas de la directiva y fue reemplazado. Su sustituto fue justamente Michel Leaño, quien en un principio fue anunciado como técnico interino, pero terminó por quedarse con el cargo de manera oficial. Sin embargo, en su momento, se llegó a especular que la salida de Vucetich fue provocada por el propio Leaño, quien le habría pedido una oportunidad a Amaury Vergara en el banquillo.

Marcelo Michel Leaño y su crisis de identidad

En los días previos al compromiso, Vucetich intentó no hablar mucho del tema y simplemente se limitó a decir que tuvo el gusto de pasar por Chivas y que su salida fue solo una de las diferentes situaciones que ocurren en el futbol. Al ser cuestionado sobre Leaño, quien no pudo estar en el terreno de juego por un suspensión, el “Rey Midas” declaró: “No son temas que se deban de hablar ahorita. Me dedico a lo deportivo. Yo siempre busco ganar”.

Te puede interesar: ¿Cómo jugará Chivas bajo el mando de Ricardo Cadena?

Los números con los cuales Leaño deja Chivas

Leaño deja a Chivas fuera de los puestos de repechaje con 14 puntos en 13 partidos disputados en el Clausura 2022, además de una diferencia de goles de -1. En el Apertura 2021 avanzó hasta el repechaje desde el décimo puesto de la tabla general, pero fue eliminado por puebla en la tanda de penales.

Te puede interesar: Rayados remonta y afición de Chivas pide la salida de Leaño

Por su parte, Vucetich ha conseguido llevar a Monterrey desde el fondo de la tabla hasta el cuarto puesto del campeonato, sitio desde el que podría avanzar de manera directa a la liguilla.