Vucetich ve difícil que Rayados busque refuerzos para suplir lesiones

Las lesiones tienen a mal traer a los Rayados de Vucetich. Primero por el atacante ecuatoriano Joao Rojas, quien se rompió los ligamentos cruzados apenas en su debut el pasado sábado en el partido ante el América y segundo el guardameta Esteban Andrada, quien fue intervenido quirúrgicamente y estará fuera de las canchas al menos otras cuatro semanas más.

Sin embargo, este jueves Vucetich habló de las probabilidades que existen de que llegue alguna incorporación de última hora luego de estas lamentables lesiones.

“No he platicado con la directiva, trataré de dialogar, ver lo que ellos piensan. Son dos elementos (Andrada y Rojas) que tienen salarios que se están cubriendo, incluye también el aspecto financiero. Dialogaré con ellos, si hay opciones o no, si no trabajaremos como estamos actualmente”, comentó.

En lo futbolístico, el “Rey Midas” defendió el arranque tuvo el Monterrey en este Apertura 2022, tras la dolorosa derrota que tuvieron en su visita contra el Santos Laguna y el triunfo que lograron en casa ante el América. Por ahora, el estratega pide calma.

“El torneo pasado nos juzgaban porque no estábamos metiendo gol, ahora porque estamos recibiendo. Sin duda, estamos metiendo más de los que estamos recibiendo, tenemos que ir buscando el equilibrio, necesitamos hacer más y recibir menos. Vamos en esa búsqueda y ese camino que día a día se realiza”, añadió.

El técnico de Rayados y su mala relación con el arbitraje

Vucetich no se quiso meter en problemas y rechazó dar declaraciones acerca del arbitraje. En especial porque viene de ser multado por sus palabras posteriores al duelo contra Santos.

Finalmente, recalcó que los Rayados van por buen camino y que muchas veces la prensa quiere hacer más grande la situación que están pasando.

“Para un medio de comunicación pierdes un partido o dos y estás en crisis, te hacen goles o no haces gol y estás en crisis, es una palabra que utilizan mucho, hay que esperar para dar una respuesta adecuada”, concluyó.

