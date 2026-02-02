Willem Dafoe, Duende Verde de Spiderman, confirma fanatismo por equipo de América que nadie esperaba

El futbol traspasa fronteras, genera un fuerte fanatismo y provoca los ‘crossovers’ menos pensados. Por ejemplo, Willem Dafoe, reconocido actor de Hollywood que se popularizó aún más por la película de Spiderman de Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, es aficionado de un equipo de América. Mientras tanto, así va la tabla general tras la Jornada 4 del Clausura 2026.

Mientras que no se trata de un equipo de la Liga BBVA MX ni de la MLS, Willem Dafoe confirmó que es aficionado de Boca Juniors de Argentina. Al ‘Duende Verde’ se le vio festejando un gol del ‘Xeneize’, levantando su mano y gritando el famoso cántico: “Y dale, y dale, y dale Boca, dale”. Resulta que Boca, ex equipo de Darío Benedetto , venció a Newell’s por 2-0.

Imagen: Reuters

Willem Dafoe habló tras el partido de Boca Juniors ante Newell’s

Luego de eso, el reconocido actor habló en El Canal de Boca, sitio oficial del club. “Es fantástico, nunca había estado aquí. He estado en Buenos Aires muchas veces pero nunca había venido a un partido. La playera fue un regalo del club, podría convertirme en un gran aficionado. Conozco a Boca desde hace mucho y estoy contento de volver a Buenos Aires”

“Me gusta mucho (el público de la Bombonera), hay mucha energía, podría estar viendo esto para siempre”, agregó. En tanto, su acompañante contó que Willem vive en Roma, Italia, a dos calles del Coliseo romano y lo comparó con el estadio del club azul y oro. Por último, el Duende Verde cerró la entrevista con un particular “Vamos Boca, carajo”.

WILLEM DAFOE EN EXCLUSIVA con #ElCanalDeBoca 💙💛💙



El reconocido actor estadounidense visitó La Bombonera y habló sobre su experiencia en el templo 🤩.



👉🏻 Mirá la nota completa mañana en nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/XAo6fO94mE — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) February 2, 2026

¿Por qué Willem Dafoe es aficionado de Boca Juniors?

Más allá de que se sintió muy a gusto en la atmósfera de la Bombonera, lo cierto es que su viaje a Buenos Aires no fue específicamente para ver a Boca Juniors. En diálogo con el diario Olé, el reconocido actor contó que se encontraba promocionando una película llamada Le Souffleur, dirigida por el cineasta argentino Gastón Sulichí.

“¿Eres un fan de Boca Juniors?”, le consultó el periodista de dicho medio. Luego de unos segundos de duda, el ‘Duende Verde’ dejó en claro que haber asistido a la Bombonera le produjo una simpatía por el equipo argentino. “Ahora lo soy”, expresó entre risas.