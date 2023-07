La baja que tendría Cruz Azul ante el Inter Miami

El conjunto de Cruz Azul está cerca de hacer su debut en la Leagues Cup 2023. El equipo de la Máquina disputará el partido inaugural de la competencia contra el Inter Miami en el Estadio DRV PNK. El partido será el próximo viernes 21 de julio de 2023 a las 18 horas (tiempo del centro de México).

El equipo celeste ya se encuentra en Estados Unidos teniendo su preparación para disputar el torneo aunque les falta un jugador que podría ser bajar y no estar a tiempo para el debut del equipo.

‘Tuca’ Ferretti explota contra la prensa por supuesta difamación

Te puede interesar: Santi Giménez y la razón por la que prefirió jugar con la Selección Mexicana

Willer Ditta es duda con Cruz Azul

Se trata del defensor central, Willer Ditta que no hizo el viaje con el equipo pues el colombiano no tenía visa, por lo que no podía entrar a los Estados Unidos y no pudo realizar el viaje con el grupo.

El colombiano sería duda para poder enfrentar al Inter Miami pues no ha podido estar en las prácticas de este jueves 20 de julio. La Directiva de Cruz Azul buscó la forma de resolver el problema y afortunadamente para ellos el gobierno de los Estados Unidos, el de México y la Liga BBVA MX pudieron conseguirle un permiso a Ditta para que pueda entrar al país y así disputar el torneo.

Ricardo Ferretti espera que el jugador llegue por la tarde noche de este jueves y pueda ser opción para el debut del equipo.

Lionel Messi debutará ante Cruz Azul

El pasado domingo 16 de julio, Lionel Messi fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Inter Miami. Con su presentación llegó la respuesta que todos esperaban sobre la fecha de su debut, por lo que el entrenador del equipo, Gerardo Martino, adelantó que Messi tendrá minutos contra la Máquina. Aunque, no se sabe si será titular o saldrá desde la banca.

Te puede interesar: El extranjero que pediría ‘Tuca’ Ferretti tras mal arranque de Cruz Azul