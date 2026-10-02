Cruz Azul alinearía a este jugador para el partido ante Pumas pese a polémicas por sus actuaciones

Estamos a unos días para que la Liga BBVA MX presencie una nueva edición del “Clásico de la Obsesión” entre los Pumas de la UNAM y la Máquina de Cruz Azul, instituciones que se vieron las caras en la última final del futbol mexicano con un resultado positivo para los celestes.

cruz azul

Pumas y Cruz Azul se enfrentarán en duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, en un partido a llevarse a cabo el 11 de octubre en la cancha de CU en punto de las 19:00 horas. Y, como era de esperarse, este partido ya cuenta con tintes polémicos incluso antes de iniciar.

¿Cuál es la polémica detrás del duelo entre Pumas y Cruz Azul?

Fue durante el juego entre Cruz Azul y Toluca que Willer Ditta, quien ya estaba amonestado en ese momento, encaró al asistente al grado de empujarlo con el dedo luego de cuestionar una decisión arbitral, en imágenes que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

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1️⃣5️⃣0️⃣ VECES AZUL 💙



Esta noche Willer Emilio Ditta cumple los 150 partidos con esta camiseta, y el colombiano con más juegos en la historia de este club sigue haciendo historia 🫡🇨🇴



¡FELICIDADES, DITTA! pic.twitter.com/Hb2KEGGYT2 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 13, 2026

Con este hecho se espera que la Comisión de Arbitraje reaccionara y suspendiera durante algunos juegos al defensor de Cruz Azul, lo cual haría que se perdiera el partido ante Pumas y, posiblemente, varios más en este cierre de campeonato con miras a la Liguilla.

No obstante, finalmente se dio a conocer que Willer Ditta no recibió ninguna parte de sanción de parte del máximo organismo arbitral en México, por lo que el mundialista por Colombia en 2026 podrá formar parte de este duelo vital para Cruz Azul en su lucha por mantenerse en la Liguilla.

¿Cuáles son los números de Willer Ditta en Cruz Azul?

Willer Ditta llegó a Cruz Azul proveniente del Newell’s de Argentina en julio del 2023, por lo que ya tiene tres años en La Noria. En esta cantidad de tiempo el coloombiano no solo suma la Concachampions y el Clausura 2026 con el club, sino que también registra cuatro goles y tres asistencias en 153 duelos disputados.