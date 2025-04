William Scull responde a los críticos de Canelo Álvarez y les deja contundente mensaje

El cubano William Scull ya se encuentra en Arabia Saudita para su pelea ante Saúl “Canelo” Álvarez en donde buscará dar la sorpresa y quedarse con todos los títulos supermedianos.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, William Scull aseguró que Saúl Álvarez es un gran boxeador y habló sobre quienes critican al boxeador nacido en Guadalajara, Jalisco.

“Para gustos los colores, cada cual tiene su gusto, su forma de pensar y decir las cosas, yo le digo a las personas que a quienes dicen que William Scull es un bulto, no, yo soy un campeón mundial y el puesto que tengo es porque me lo gané, nada ha sido regalado, yo me gané el cinturón”, dijo el invicto William Scull.