William Scull, revela el peso en el que se encuentra a semanas de su pelea en contra de Canelo Álvarez

Se acerca la fecha del 3 de mayo, cuando Saúl Canelo Álvarez estará midiendo fuerzas ante William Scull, un peleador cubano que está enfocado en poder dar la sorpresa y para ello ha entendido la exigente preparación que eso requiere.

Canelo Álvarez, de 34 años de edad, tiene su primer pelea fuera de México y Estados Unidos; ha aceptado que siempre quiso ir a otros territorios y ahora con la apertura en Arabia Saudita han encontrado las condiciones óptimas para hacer esta pelea.

Scull sabe que una pelea ante Canelo, lo pone ante los ojos de un número muy importante de aficionados y también que en Arabia, su nombre queda aún más visible, por lo que no perderá esta gran chance.

“Es un sueño hecho realidad esta unificación de título mundial con esta leyenda que es Saúl Canelo Álvarez”, comentó Scull en entrevista con Box Azteca.

Scull no ve problemas para cumplir con el peso ante Canelo Álvarez

El peleador cubano William Scull indicó en entrevista el viernes 11 de abril, que nunca ha tenido problemas al dar el peso en una pelea, por lo que adelanta que no habrá ningún problema cuando tiene la pelea más importante enfrente.

“Con el peso estamos bien, ahí yo nunca he tenido problema. Estamos haciendo los sparring muy bien y no hay problema. Estaré ahorita en 175 libras por ahí y falta tiempo y no habrá problema”, explicó Scull.

Scull tiene bien vigilado a Canelo Álvarez

El boxeador William Scull, tiene en la mira a Canelo Álvarez, así lo dijo en entrevista, pues en su campamento junto a su equipo ven las últimas peleas y resuelve que es una ‘máquina’.

“Sinceramente sí, hemos visto las últimas peleas y la verdad qué puedo decir, es una máquina, trabajamos para vencerlo, trabajar sobre sus errores y vencerlo”.

