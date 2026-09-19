Wolves vs West Brom; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 de la Championship

Este fin de semana se llevará a cabo el que es, sin duda, uno de los juegos más interesantes y atractivos que habrá en la segunda división de Inglaterra, mismo que medirá a los Wolves de Raúl Jiménez frente a un West Brom que desea recuperar la categoría a como dé lugar.

Entrevista con Raúl Jiménez Post-partido| Selección Azteca

Este juego enfrentará a dos equipos que hace no mucho tiempo estuvieron en la Premier League y que, por tal motivo, son candidatos a subir en esta temporada 2026 de la Championship. Ante esta situación, no está de más que conozcas todos los detalles sobre este juego.

¿Cómo le ha ido a Raúl Jiménez y los Wolves en este inicio de temporada?

Fue durante el fin de semana pasado que los Wolves volvieron a la senda del triunfo en la Championship luego de haber caído ante el West Ham de Edson Álvarez. De hecho, fue en este partido en donde Raúl Jiménez se volvió a hacer presente en el marcador para los Lobos.

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🗣️“It's always special scoring goals with this shirt. I always feel like home.” pic.twitter.com/bzUovxfaNl — Wolves (@Wolves) September 14, 2026

Con estos resultados, y a falta de un partido menos que la mayoría de los equipos de la Championship, el Wolverhampton se ubica en la séptima posición de la tabla general con 11 unidades gracias a tres victorias, dos empates y una derrota, así como 14 goles a favor por 10 en contra.

Con ello, este partido resulta fundamental en los deseos de los Wolves de acceder nuevamente a la Premier League tal y como ocurrió en la temporada pasada, y para ello el club necesita que el seleccionado nacional mexicano esté en un gran momento como se ha demostrado en estas semanas.

¿Dónde ver en vivo el Wolves vs West Brom?

Será este domingo 20 de septiembre cuando los Wolves de Raúl Alonso Jiménez vuelvan al campo para medirse al West Brom, en un duelo de poder a poder. El partido comenzará en punto de las 5 de la mañana para México, por lo que si deseas verlo tendrás que hacerlo a través de Disney Plus.