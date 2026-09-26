Worlds Collide 2026: Dónde ver EN VIVO el evento de la WWE y la AAA | Horario, cartelera y canal de transmisión

Este fin de semana se llevará a cabo el que es, sin duda, uno de los eventos más importantes que la lucha libre tendrá a nivel internacional. Worlds Collide es una completa realidad, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles respecto a la función de la WWE, la AAA y NXT.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Esta será la tercera vez que las tres marcas se unan para presentar Worlds Collide, un evento que contará con sangre mexicana y que tendrá una cartelera realmente atractiva que no te puedes perder. Por tal motivo, es preciso que conozcas las luchas pactadas, el horario y si este evento será transmitido en vivo.

¿Cuál es la cartelera de Worlds Collide 2026?

Se trata de una cartelera por demás potente que contará con elementos de calibre internacional como CM Punk, Penta 0 Miedo, El Grande Americano, Omos, Rey Mysterio y Los Perros del Mal. Ante ello, a continuación conocerás los combates que ya están programados.

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La Parka, Mr Iguana, Mascarita Sagrada y Delicious vs Brad Baylor, Ricky Smokes, Myka Lockwood y Mini Abismo Negro.

Jack Cartwheel vs Dragon Lee.

Fatal Influence vs Las Tóxicas.

Mini Vkingo vs Axiom vs Ek Proper vs Je’Von Evans en una fatal de 4 esquinas por el retador número 1 al Título Crucero de la AAA.

La Catalina (c) vs Roxanne Pérez por el Título Reina de Reinas AAA.

Lucha Brothers (Penta y Fénix) vs Los Perros del Mal.

CM Punk, Rey Mysterio y El Grande Americano vs Dominik, Omos y JD McDonagh.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será Worlds Collide 2026?

Será este sábado 26 de septiembre cuando la WWE, la AAA y NXT se unan una vez más para presentar Worlds Collide, un evento que comenzará en punto de las 19:30 horas para la República Mexicana y que se llevará a cabo en Illinois, más precisamente en el área de Chicago.

¿Este evento será en VIVO? Dónde ver Worlds Collide 2026

Un punto a tener en cuenta es que este evento, a diferencia de las ediciones anteriores, el Worlds Collide 2026 será transmitido de manera diferida el miércoles 30 de septiembre a través de la cuenta oficial de YouTube de la empresa, un hecho que ha dejado consternados a la mayoría de aficionados.

