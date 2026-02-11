WWE Elimination Chamber 2026 en Chicago: precios de BOLETOS en ESTADOS UNIDOS

La WWE Elimination Chamber 2026 aterriza en Chicago con una promesa clara: una noche brutal que definirá el rumbo hacia WrestleMania. El 28 de febrero, el icónico United Center será escenario del primer gran mega evento de la WWE en Estados Unidos tras el Royal Rumble, y la expectativa entre la comunidad latina es altísima.

Para quienes viven en Estados Unidos y no quieren perderse este espectáculo de lucha libre, la pregunta es directa: ¿cuánto cuestan los boletos y cómo comprarlos antes de que vuelen?

¿Cuánto cuestan los boletos para WWE Elimination Chamber 2026 en Chicago?

Los boletos para WWE Elimination Chamber 2026 en Chicago ya están disponibles en plataformas oficiales y mercados secundarios como StubHub. Los precios arrancan aproximadamente en 200 dólares, aunque pueden variar según la ubicación dentro del United Center.

Las zonas más cercanas al ring, como es habitual en un evento de WWE, alcanzan cifras considerablemente más altas debido a la demanda. El recinto tiene capacidad para casi 20 mil aficionados, pero en eventos premium la disponibilidad disminuye rápidamente, sobre todo en ciudades con tradición luchística como Chicago.

Elimination Chamber no es un show cualquiera. Es la edición número 16 como evento independiente bajo este formato, donde seis superestrellas ingresan por turnos a una estructura de acero y solo una queda en pie. El ganador obtiene una oportunidad titular en WrestleMania, lo que convierte cada combate en una batalla estratégica y física al límite.

Cómo comprar tickets para WWE Elimination Chamber en Estados Unidos

Para comprar tickets WWE Elimination Chamber 2026 en Estados Unidos, lo recomendable es:

1. Ingresar a plataformas verificadas como StubHub o los sitios oficiales asociados a WWE.

2. Comparar ubicaciones y cargos adicionales antes de confirmar la compra.

3. Revisar políticas de reventa y garantía del boleto digital.

El evento no solo incluirá las tradicionales luchas de eliminatoria masculina y femenina, sino también combates adicionales que podrían poner campeonatos en juego. El año pasado, los ganadores fueron Bianca Belair y John Cena, este ultimo encaminado después a una de las peleas más comentadas rumbo a WrestleMania.

Chicago es plaza fuerte de WWE. La energía del público suele elevar cada segmento y convertir la noche en una experiencia única. Para muchos latinos en Estados Unidos, asistir representa algo más que ver lucha libre: es vivir en carne propia el espectáculo que marcó generaciones.

La cuenta regresiva ya comenzó. Y cuando se trata de WWE Elimination Chamber 2026, esperar demasiado puede significar verlo desde casa.