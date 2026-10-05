WWE RAW: La HORA para ver EN VIVO el evento de HOY lunes 5 de octubre | Horario y cartelera

Este día se llevará a cabo uno de los eventos semanales más importantes que la WWE tiene programados para este cierre del año. El Monday Night RAW está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual luce interesante que conozcas todo sobre el evento que la máxima empresa del wrestling tiene planeado.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Será este lunes 5 de octubre cuando las máximas estrellas de la compañía hagan acto de presencia en el Monday Night RAW de la WWE, un evento que ya cuenta con parte de su programación y que tendrá consigo el talento de jóvenes mexicanos que están destacando en el ring.

¿Cuál es la cartelera para Monday Night RAW WWE este 5 de octubre?

Lo primero a tener en cuenta es el combate uno contra uno entre Rey Fénix, campeón Crucero de la AAA, frente a Ethan Page, luchador que lo ha molestado en las últimas semanas en RAW. Vale decir que este combate no pondrá en juego el cinturón que el mexicano tiene en la actualidad.

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The voices are getting louder and louder for @RandyOrton 👀 😤 pic.twitter.com/5oYzlkmasB — WWE (@WWE) October 2, 2026

Del mismo modo, se espera una lucha para conocer a la primera contendiente a enfrentar a Stephanie Vaquer por el Women’s World Championship entre Becky Lynch y Liv Morgan, dos estrellas que se han robado los shows junto a la chilena en las últimas semanas en la WWE.

Sol Ruca y Lola Vice se enfrentarán en un mano a mano de alarido entre dos luchadoras que pelearán por el Dinero en el Banco de la WWE. Finalmente, también se espera la aparición de Roman Reigns a una semana para el combate titular que tendrá contra LA Knight en Money In The Bank, así como la llegada de elementos como Penta, Bron Breakker y Jevon Evans.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver WWE RAW hoy lunes 5 de octubre?

Se trata del RAW más importante del mes considerando que es el último antes del WWE Money In The Bank 2026, evento en donde Penta, el Zero Miedo, buscará trascender. Si quieres disfrutar de esta función, debes saber que comenzará en punto de las 18:00 horas a través de Netflix.

