Xavi Hernández anuncia los dos motivos que lo llevarían a dejar al Barcelona

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández se encuentra en la polémica por su gestión cuestionable en el equipo blaugrana, y ahora que se alista para encarar un partido de la Copa del Rey, habló sobre una eventual renuncia, revelando los dos motivos que lo llevarían a partir de la entidad culé.

Xavi ha empañado su legado como personalidad del Barcelona, por los resultados que se han dado, especialmente ese descalabro de 4-1 ante el Real Madrid el fin de semana en la Final de la Supercopa de España.

Recientemente la televisión española comenzó a hablar sobre su posible sustitución y la posible llegada del mexicano Rafa Márquez, en un movimiento que sería solicitado por un sector de la directiva, aunque el presidente del equipo Joan Laporta sigue apostando por Xavi.

Se cree que si hay un mal partido ante el Unionistas de Salamanca, sería un momento determinante para un cambio, ya sea por Rafa Márquez u otro.

La mentalidad de Xavi Hernández, es la de revertir la situación

Ante los medios, Xavi Hernández se vio optimista de salir con la victoria, pero entendiendo el momento que se vive, el entrenador dio a conocer los dos motivos que lo llevarían a quedar fuera.

1.- “A mí cuando me fichan me piden ser cuartos, y lo logramos. El año pasado el objetivo era ganar la Liga y la Supercopa, superando las expectativas. Este año el objetivo es ganar títulos importantes, Copa, Liga o Champions. Si no se cumplen los objetivos, yo seré el primero en decir que no los he cumplido y me iré. Esta es mi realidad. Creo que estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota”.

2.- “El día que note que no están conmigo, cogeré las cosas y me iré. Toca hacer borrón y cuenta nueva. Hicimos muy mal las cosas el otro día y queremos hacerlas bien. Es cambiar el chip, ahora es otra competición. Está claro que somos los favoritos, pero tenemos que demostrarlo”.

Así Xavi encara estando en la mira de la afición, de los medios y de la directiva para salir victoriosos.

