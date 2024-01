Xavi ha reaccionado a las palabras de Rafael Márquez

Xavi Hernández, técnico del equipo del Barcelona, disculpó al mexicano Rafael Márquez, entrenador del Barça Atlétic, por haberse postulado para dirigir al equipo culé el mismo día en el que el excentrocampista anunció que no seguirá en el club al concluir la temporada.

Xavi asegura que Rafael Márquez es su amigo

Xavi, en la conferencia previa del encuentro de LaLiga del Barcelona contra Osasuna, apuntó que Rafa Márquez es su “amigo” y restó importancia a las palabras del mexicano, que aseguró que “a una oportunidad así (la de entrenar a los azulgranas), no le puedes decir que no”.

“Igual se sacaron sus palabras de contexto, pero es lícito y natural que él se esté preparando para poder entrenar un día al Barça”, declaró Xavi, que también destacó que quiere que los cuatros meses que le quedan en el cargo “sean los mejores” y que así se lo ha hecho saber a sus jugadores.

“Necesitamos una reacción. Los futbolistas tienen que dar un paso adelante, y lo saben, dependemos mucho de que ellos estén inspirados”, adjuntó el entrador, quien destacó que algunos de ellos le hicieron “emocionar” por su reacción tras conocer que no seguiría al frente del equipo la próxima temporada.

La visita de Osasuna será el primer encuentro desde el anuncio del técnico español: “Afronto el partido con más responsabilidad, si cabe, porque todavía nos jugamos mucho. Sigo con la máxima ilusión y con la máxima energía. Me ha liberado un poco a nivel personal, pero estoy motivadísimo y así se lo he hecho saber a los futbolistas”.

Por eso, Xavi pidió “unidad” y el apoyo de la afición para “competir” ante un rival que es “una roca defensivamente”, en un momento muy delicado para el club y para el equipo.

Xavi Hernández nos descarta regresar al Barcelona

Al ser cuestionado si volvería a dirigir al equipo del Barcelona en un futuro, Xavi afirmó: “Ya he dicho que el Barça me tendrá para lo que necesite, pero pienso que ahora no me necesita”.

El egarense insistió en que es “un hombre de club” y que por eso se adaptó a la difícil situación económica que impidió reforzar la plantilla como él quería: “Y creo que se han sentado unas bases muy buenas para el futuro para el entrenador que venga”.