XI Ideal de la Jornada 13: Las estrellas que brillaron en la Liga BBVA MX

La Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX trajo emociones intensas con nueve partidos cargados de goles y actuaciones destacadas. Toluca goleó 4-0 a Querétaro, Cruz Azul venció 2-1 al América en el Clásico Joven, Tigres apabulló 5-3 a Necaxa, Chivas superó 2-0 a Mazatlán, Puebla remontó 4-3 a Tijuana, San Luis derrotó 2-0 a Atlas, Santos venció 2-0 a León, mientras Monterrey-Pumas y Juárez-Pachuca empataron.

Aquí, el XI Ideal con los futbolistas que marcaron la diferencia

Bajo los tres postes, Carlos Acevedo (Santos) fue imbatible. Con 11 atajadas, mantuvo su arco en cero en la victoria 2-0 ante León, consolidándose como pilar lagunero.

En defensa, Bryan González (Chivas) destacó en el 2-0 sobre Mazatlán con un gol, su segundo en tres partidos, y ayudó al cero atrás. Juan Sanabria (San Luis) dio una asistencia en el 2-0 ante Atlas, clave en la zaga potosina. Bruno Amione (Santos) marcó un doblete en el triunfo sobre León, dominando el juego aéreo.

El medio campo brilla con Juan Brunetta (Tigres), autor de un hat-trick en el 5-3 ante Necaxa, sumando siete goles en el torneo. Jesús"Canelo” Angulo (Toluca) aportó gol y asistencia en la goleada a Querétaro, pidiendo pista para la Selección Mexicana. Ignacio Rivero (Cruz Azul) definió el Clásico Joven con un golazo desde la banca. Carlos Baltazar (Puebla) ingresó para anotar un doblete clave en la remontada 4-3 ante Tijuana.

En ataque, Paulinho (Toluca) llegó a 10 goles con tanto y asistencia ante Querétaro, en busca del tricampeonato de goleo. Ángel Correa (Tigres) sumó gol y asistencia ante Necaxa, siendo el motor felino. Armando “Hormiga” González (Chivas) abrió el marcador de penal ante Mazatlán y celebró al estilo de Dragon Ball.

El DT Nicolás Larcamón (Cruz Azul) orquestó el triunfo ante América, llevando a La Máquina al subliderato.

