Xolos de Tijuana vs Atlas EN VIVO | ver GRATIS resultado de la transmisión HOY viernes 25 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX; marcador online

En el segundo y último juego del día de hoy, desde la cancha del Estadio Caliente, Xolos de Tijuana recibe a Atlas en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El compromiso está programado para iniciar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México (20:00 horas, tiempo local).

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El equipo dirigido por la escuadra fronteriza se presenta a este encuentro tras registrar un empate 2-2 como visitante ante Pachuca en la fecha anterior. Antes de dicho marcador, Tijuana acumuló una derrota por 0-1 en condición de local ante Querétaro, luego de haber sumado victorias en casa frente a Pumas (2-0) y Cruz Azul (2-1) en jornadas previas del torneo.

Por su parte, el cuadro rojinegro se traslada a territorio fronterizo con un balance de dos empates y dos derrotas en sus cuatro presentaciones más recientes. Su último triunfo en la competencia ocurrió el 22 de agosto frente a Cruz Azul; posteriormente, registró una derrota por 1-3 ante Querétaro, un empate 1-1 frente al Atlante, una caída de 2-5 ante Toluca y una igualada 1-1 ante Pumas en el Estadio Jalisco.

En el antecedente directo más reciente entre ambas instituciones, correspondiente a la jornada regular del torneo Clausura 2026, Atlas se quedó con la victoria por marcador de 2-1 en territorio tapatío.

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¡Hoy juega La Jauría! 🐕🔥



Que nuestra casa se pinte de rojo y negro. ¡Vamos con todo X la victoria, Perros! 👊🔴⚫ | Boletos: https://t.co/lnW0W4Y0hc#DeLaFronteraPalMundo 🌎 pic.twitter.com/ybGYKmh9BL — Xolos (@Xolos) September 25, 2026

¿Juega Gil Mora hoy 25 de septiembre de 2026?

Gil Mora no disputará el encuentro entre Xolos de Tijuana y Atlas. El jugador estrella de Xolos no se encuentra ni entre los titulares ni entre los jugadores disponibles para entrar desde la banca. Aldahir Pérez es el jugador que toma su lugar en la alineación.