Resultados de los juegos de Fecha FIFA de HOY viernes 25 de septiembre de 2026; resultado de los partidos

La actividad del futbol internacional no se detiene y este viernes 25 de septiembre dejó resultados de alto impacto en una nueva jornada de la Fecha FIFA.

El balompié europeo acaparó los reflectores con la UEFA Nations League, destacando el esperado y exitoso debut oficial de Zinedine Zidane al mando de la selección francesa, así como el golpe de autoridad de Bélgica frente al combinado italiano.

Además de la acción en el Viejo Continente, selecciones de primer nivel como Brasil disputaron amistosos internacionales, mientras que el continente americano se prepara para una cartelera nocturna vibrante con la continuación de la fase de grupos en la Concacaf Nations League.

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UEFA Nations League: La era Zidane arranca con el pie derecho

Dentro de la actividad de la Liga A (Grupo 1), Francia superó por la mínima diferencia (0-1) a Turquía. La anotación solitaria de Kylian Mbappé al minuto 54 fue suficiente para sellar un estreno victorioso para Zinedine Zidane como estratega nacional galo.

En el mismo sector, Bélgica dio un golpe sobre la mesa al imponerse 0-2 en su visita a Italia, gracias a las oportunas definiciones de Mika Godts (20') y Dodi Lukébakio (69').

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En la Liga B, la letal dupla ofensiva conformada por Alexander Isak (20') y Viktor Gyökeres (43') le otorgó el triunfo a Suecia por 2-1 sobre Rumania, que logró descontar por conducto de Dennis Man.

En otros frentes de la misma categoría, Polonia y Bosnia y Herzegovina firmaron un empate sin goles, mientras que Irlanda del Norte y Ucrania consiguieron importantes victorias a domicilio por 0-1 frente a Georgia y Hungría, respectivamente.

Finalmente, en los cruces correspondientes a la Liga C, Armenia hizo valer su localía para superar 2-0 a Letonia, y Montenegro derrotó 2-1 a Chipre en un duelo sumamente disputado.

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Amistosos Internacionales

Fuera del marco de la Liga de Naciones, la selección de Brasil rescató un agónico empate 1-1 en su dura visita a Australia. Nestory Irankunda adelantó a los Socceroos al minuto 68, pero Rayan salvó a la Canarinha de la derrota con un certero remate de cabeza en el tiempo agregado.

Por otro lado, la selección de Panamá sostuvo un duelo parejo que culminó con un empate 1-1 frente a su similar de India.

FIM DE JOGO EM TOWNSVILLE



🇦🇺 1-1🇧🇷



⚽️ Rayan



A Seleção Brasileira encerra o primeiro compromisso deste novo ciclo com empate e volta a campo na próxima terça-feira, às 7h, novamente contra a Austrália. #BateNoPeito pic.twitter.com/ZVOmgcXUnb — brasil (@CBF_Futebol) September 25, 2026

Concacaf Nations League: Cierre nocturno en el continente

Para cerrar esta intensa jornada futbolística, la zona de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe tiene programada una atractiva cartelera nocturna correspondiente al calendario oficial de la Concacaf Nations League:



Jamaica vs Guatemala

Honduras vs Surinam

El Salvador vs Martinica

Bermudas vs Guadalupe

Barbados vs Santa Lucía

Granada vs Cuba

Bonaire vs San Cristóbal y Nieves

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