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Xolos de Tijuana vs Atlas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 25 de septiembre, partido de la Liga BBVA MX; marcador online

Sigue las acciones más importantes del duelo de la Jornada 10 del Apertura 2026 desde la frontera, en la cancha del Estadio Caliente: Xolos vs Atlas

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Xolos vs Atlas

Escrito por: Sebastian Cortés

En el segundo y último juego del día de hoy, desde la cancha del Estadio Caliente, Xolos de Tijuana recibe a Atlas en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El compromiso está programado para iniciar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México (20:00 horas, tiempo local).

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El equipo dirigido por la escuadra fronteriza se presenta a este encuentro tras registrar un empate 2-2 como visitante ante Pachuca en la fecha anterior. Antes de dicho marcador, Tijuana acumuló una derrota por 0-1 en condición de local ante Querétaro, luego de haber sumado victorias en casa frente a Pumas (2-0) y Cruz Azul (2-1) en jornadas previas del torneo.

Por su parte, el cuadro rojinegro se traslada a territorio fronterizo con un balance de dos empates y dos derrotas en sus cuatro presentaciones más recientes. Su último triunfo en la competencia ocurrió el 22 de agosto frente a Cruz Azul; posteriormente, registró una derrota por 1-3 ante Querétaro, un empate 1-1 frente al Atlante, una caída de 2-5 ante Toluca y una igualada 1-1 ante Pumas en el Estadio Jalisco.

En el antecedente directo más reciente entre ambas instituciones, correspondiente a la jornada regular del torneo Clausura 2026, Atlas se quedó con la victoria por marcador de 2-1 en territorio tapatío.

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