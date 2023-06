Horario y dónde ver Xolos vs Pumas EN VIVO | Jornada 1 Apertura 2023

Por fin regresa la Liga BBVA MX. Este viernes arranca el Apertura 2023, y Azteca Deportes trae para ti doble cartelera: Mazatlán vs Pachuca y Xolos vs Pumas, no te pierdas ambos encuentros por Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, desde las 7:00 PM (tiempo del centro de México), con los mejores narradores del mundo mundial.

Uno de los encuentros más esperados de esta Jornada 1 del balompié nacional es el que se jugará en la frontera del país, cuando los de Tijuana reciban al conjunto universitario, Miguel Herrera contra el ‘Turco’ Mohamed, duelo que sacará chispas desde los banquillos.

¡Arranca el Apertura 2023 de la Liga BBVA MX en el Viernes Botanero!

Te puede interesar: FC Juárez le ‘robaría’ futbolista a América y Chivas

¿Cómo llegan Xolos y Pumas al partido de la Jornada 1 del Apertura 2023?

Para este torneo, los Xolos fue uno de los equipos que más se reforzó, luego de no poder clasificarse a la Fiesta Grande del futbol mexicano. Entre los más importantes están el del veterano arquero Jesús Corona, y el centro delantero Carlos González; además de Diego Barbosa, Alberto Ocejo, Fernando Madrigal, Christian Rivera, Kevin Balata y Rafael Fernández.

Por su parte, los Pumas sumaron cuatro altas: el portero Gil Alcalá, Robert Ergas, Nathan Silva y se acaba de incorporar Lisandro Magallán; asimismo, Mohamed confirmó en conferencia de prensa que les falta un atacante, y que espera pueda arribar a La Cantera la próxima semana, antes del inicio de la Jornada 2, donde se miden al Mazatlán en Ciudad Universitaria.

Te puede interesar: Tigres confirma la baja de Sebastián Córdova en el Apertura 2023

TV Azteca transmitirá Xolos vs Pumas | Jornada 1 Apertura 2023

No te pierdas el Xolos vs Pumas al terminar el Mazatlán vs Pachuca, compromiso de la Jornada 1 del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con los mejores narradores del mundo mundial: Christian Martinoli, Luis Garcia, Omar Villarreal y Pacho Chacón.