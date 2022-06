Xten Esports anunció su ausencia en la primer semana de la LLA 2022

Este sábado 11 de junio el máximo circuito de League of Legends daría inicio con los 8 mejores equipos de la región Latinoamérica de League of Legends para su segundo torneo del año, sin embargo Xten Esports, equipo participante de la LLA publicó un comunicado oficial donde aseguró que no asistirá a la inauguración del torneo debido a “Complicaciones derivadas de Covid”.

“Desde Xten y su directiva queremos informales que por complicaciones derivadas de COVID y para salvaguardar la integridad del equipo y del público decidimos no jugar los encuentros de la primera semana en este Clausura 2022”, escribió el conjunto de Xten Esports a través de su cuenta oficial de twitter.

https://twitter.com/TVAztecaEsports/status/1535364173298909186

Riot Games, empresa desarrolladora del videojuego y organizadora del evento anunció recientemente que los partidos del competitivo de League of Legends abrirán las puertas al público de manera presencial, luegos de dos años de ausencia de los fans a la Arena de Plaza Artz de la Ciudad de México por las restricciones sanitarias por la pandemia mundial.

El equipo del “Botcito” de la LLA tiene programados dos encuentros para esta primera semana de competencias del Split de la escena que otorgará el pase directo a la próxima edición del campeonato mundial de League of Legends, Worlds 2022.

“Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a todos los involucrados y sabemos el esfuerzo que conlleva cada semana una jornada de calidad. Es por eso y porque queremos dar lo mejor de nosotros que se ha tomado esta decisión”.

Xten Esports agradeció el apoyo recibido por parte de Riot Games Latinoamérica y a todos los que comprenden la situación.

