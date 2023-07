Seleccionada argentina pide que paren las críticas por preferir a Cristiano

Al mismo tiempo que la Selección Argentina Femenil se encuentra disputando el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, hay un tema extra cancha que ha generado polémica alrededor del equipo. Todo surgió a raíz de que algunos usuarios en redes sociales criticaran el tatuaje de la jugadora, Yamila Rodríguez con la figura de Cristiano Ronaldo en lugar de la de Lionel Messi.

Ante la cantidad de mensajes recibidos, la también futbolista del Palmeiras brasileño publicó una historia en su cuenta de Instagram pidiendo que “dejaran de decir cosas que ella no había dicho” porque “no la está pasando bien” en plena concentración mundialista.

‘Tuca’ Ferretti explota contra la prensa por supuesta difamación

“Por favor basta, no la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti-Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial representando al país). No la paso mal por ustedes, sino por las barbaridades que se dicen, sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti-Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la selección pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi, sino que a mí, (a todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido) me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema?”, cuestionó la futbolista en su publicación, la cual tiene como fondo una imagen de Cristiano y Messi abrazados.

🇦🇷Yamila Rodríguez subió una historia en su instagram, expresando el dolor que le está causando las críticas que recibió durante las últimas horas, respecto a su tatuaje de Cristiano Ronaldo.



💙A no decaer Yami. Mientras vos estas jugando un MUNDIAL, otros malgastan su tiempo📲 pic.twitter.com/imETFR8c8R — eFeA⭐⭐⭐ (@eFeA_ok) July 25, 2023

Tal vez te puede interesar: Estos serían los sacrificados en Cruz Azul para traer un delantero del extranjero

“No estamos todos obligados a sólo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es futbol y cada uno tiene aprecio, sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”, concluye en el escrito.

IG: yamii_rodriguez11

Los mensajes a Yamila Rodríguez

A pesar del texto emitido por la deportista, algunas cuentas continuaron con las críticas y recurrieron a mensajes publicados en años anteriores donde Rodríguez reprochaba actuaciones o actitudes de Messi con la Selección Argentina Varonil.

Al margen, Argentina se prepara para enfrentar el jueves 27 de julio a su similar de Sudáfrica en el segundo juego de La Albiceleste dentro del Mundial, en el primero cayeron 1-0 contra Italia. Mientras tanto, Sudáfrica también viene de perder 1-2 frente a Suecia.

También te puede interesar:¿Qué necesita tu equipo de Liga BBVA MX para calificar a 16vos de Leagues Cup?