Yamileth Mercado y Barby Juárez, listas para una guerra

La veterana peleadora Mariana Barby Juárez y la joven Yamileth Mercado, estarán peleando este sábado en La Casa del Boxeo, en un choque de pesos supergallos en el que habrá un título de por medio.

El viernes se realizó la ceremonia de pesaje en la Ciudad de México, el cual no tuvo inconvenientes para hacer oficial el pleito que podrás ver desde las 11:00 PM por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

¡'Barby' Juárez y Yamileth Mercado prometen dar una guerra este sábado!



Ceremonia de pesaje Mariana Juárez vs Yamileth Mercado

Las peleadoras Mariana Juárez y Yamileth Mercado enfrentaron a la báscula, dando Yamileth 55,100 KG, en tanto que la Barby fijó la romana en 54,900 KG.

Barby Juárez fue la primera en pasar a la báscula, mostrando musculatura y mucha confianza ante los asistentes y los medios de comunicación.

Yeimi Mercado, con un corte ideal de peso y un físico bien trabajado, irradiaba la confianza por retener su campeonato mundial.

Las declaraciones de Mariana Barby Juárez

“Me siento muy bien, contenta, a pesar de que las cosas se pusieron medio turbias, aquí estamos para pelear por ese título de los supergallos. Dios acomoda las cosas y no la voy a desaprovechar. Hablan sobre mi experiencia, pero también les voy a hablar sobre la técnica”, indicó”.

“Mi arma es la técnica. Ya saben para lo que ocurra en el ring estoy lista”.

Yamileth Mercado, declaraciones

“Emocionada por esta pelea, es un duelo que se tenía que dar, y pues que la gente la disfrute por Box Azteca”.

“No cualquiera nace para ser boxeador, no es que la primera vez que se se sube a un cuadrilátero se den cuenta que es lo suyo. En mi caso no tuve una carrera amateur, entonces como profesional de a poco voy aprendiendo. Para mí es gustoso que a mi edad he logrado cosas que otros no han logrado, sigo aprendiendo y creciendo”.

“Mi arma es la entrega, hasta el último campanazo y siempre estaremos dispuestos a dar espectáculo”.