Yamileth Mercado defenderá por quinta ocasión su título supergallo del CMB

Yamileth Mercado, pugilista mexicana de 25 años de edad, quien fuera la primera campeona del mundo originaria del estado de Chihuahua, defenderá por quinta ocasión su campeonato mundial de la división supergallo de 122 libras del Consejo Mundial de Boxeo. La defensa será ante Kudakwashe Chiwandire, boxeadora originaria de Zimbabue, actual campeona interna de la categoría.

De sus cuatro defensas anteriores, tres han sido en su estado natal; ahora, ante su público en el Gimnasio ‘Manuel Bernardo Aguirre’ de la Universidad Autónoma de Chihuahua volverá a tener su título en disputa ante su gente frente a la pugilista de origen africano que tiene una marca de seis triunfos y dos derrotas.

Las defensas de Yamileth Mercado

La pugilista originaria de Ciudad Cuauhtémoc se coronó como campeona del mundo en noviembre de 2019 cuando venció a Fatuma Zarika por decisión unánime y se primera puesta a prueba fue contra Julissa Alejandra Guzmán; posteriormente, venció a Angélica Rascón, Isis Vargas y Mariana ‘Barby’ Juárez para retener el cetro de la división supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora, frente a Kudakwashe Chiwandire tendrá su quinta.

Otras peleas en la cartelera de Yamileth Mercado vs Kudakwashe Chiwandire

Además de la defensa de título mundial de Yamileth Mercado, el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Chihuahua tendrá los combates Sergio Chirino Sánchez vs Ally Mwerangi, Argi Cortés vs Adolfo Castillo, Carlos Zaleta vs Gohan Rodríguez, entre otros, en medio de un velada que promete espectáculo dentro del cuadrilátero.

¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO Yamileth Mercado vs Kudakwashe Chiwandire?

La quinta defensa de título mundial de Yamileth Mercado, ante Kudakwashe Chiwandire, podrás disfrutarla a través de Azteca 7 el próximo sábado 18 de marzo con las inigualables narraciones de Box Azteca, La Casa del Boxeo. La transmisión arrancará en punto de las 23:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana.