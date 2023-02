Yon de Luisa admite necesidad de tener un DT de la Liga MX en Selección Mexicana

En la baraja de posibles directores técnicos de la Selección Mexicana, hay gran variedad de perfiles; sin embargo, los requisitos cada vez son más claros y entrenar en la Liga BBVA MX podría ser el principal, según explicó el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa.

“Pensaríamos que hay una altísima probabilidad (de que venga de la Liga MX), por la necesidad de conocer al jugador mexicano, de conocer el ambiente donde se desarrolla y que le permita acompañarlo durante el ciclo mundialista. Esa fue una parte muy importante del proceso de retroalimentación de nuestros jugadores. Esta variable la tienen en mente tanto el señor (Jaime) Ordiales como el señor (Rodrigo) Ares de Parga y la utilizarán para proponer candidatos o el candidato definitivo al Comité de Selecciones”, reveló el dirigente, en entrevista con Azteca Deportes.

El plazo para elegir al nuevo técnico de la Selección Mexicana

El mandamás del balompié azteca dio a conocer el plazo en el que espera ser más concreto y develar el nombre del elegido para comandar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

“Con la incorporación de Rodrigo, empezaron las entrevistas de los diferentes candidatos. Les podría decir que esperamos noticias para algún momento de la siguiente semana, le estamos dando todo el tiempo necesario para una buena decisión, pero también (hay que) reconocer que tenemos responsabilidades en marzo próximo, con partidos de la Nations League que son muy importantes porque nos llevan al Final Four y, después, a la Copa Oro”, explicó.

De Luisa prácticamente descartó que la elección del estratega vaya a postergarse y que, en ese lapso, un entrenador interino se haga cargo del combinado nacional.

“Muy difícilmente, yo creo que hay mucho en juego como para pensar en interinatos. Lo vivimos en el inicio del ciclo del 22, lo vivimos en el ciclo del 18 y la conclusión es que se gana muy poco si no se da ese entendimiento de lo que son los jugadores, si no se participa ya con quienes van a tomar las decisiones, en las convocatorias, los trabajos. Me parece que perder la Fecha FIFA de marzo en un interinato no abonaría nada positivo hacia los primeros compromisos que ya son en este verano”, reflexionó.

Para cerrar la charla con Carlos Guerrero y David Medrano, el presidente de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, enfatizó la necesidad que existe de exportar más futbolistas a Europa, de acuerdo con un análisis que se hizo desde la cúpula que él lidera.

“El país que aporta a su selección más jugadores que estén en Europa tiene más posibilidades de ganar un partido en el Mundial. Vimos a los seis campeones del mundo desde el 2002, el 98% de esos jugadores no solamente juegan en Europa, sino en las cinco mejores ligas y en los cinco mejores clubes. El caso de Argentina en 2022, un solo jugador (militaba) en la liga argentina, así que esa decisión de eliminar las barreras de salida para nuestros jugadores, nos vamos a concentrar junto con la Federacion para resolverlas”, sentenció.

