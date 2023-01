Surge nuevo candidato para dirigir a la Selección Mexicana

Los nombres vienen y van en la búsqueda de nuevo entrenador para la Selección Mexicana, y uno de los personajes que se agregó a la lista es el actual entrenador del Toluca, Ignacio Ambriz, quien en días pasados comentó que su compromiso está con el cuadro mexiquense.

Ambriz, es uno de los estrategas con mayor recorrido y experiencia en la actualidad, pues dirigió al América, Chivas, fue campeón con el León y tuvo un paso por el Huesca de España y nuestro compañero de TV Azteca Deportes, David Medrano informó que “Nacho” se sentará a platicar con Rodrigo Ares de Parga, nuevo Director Ejecutivo de Selecciones Nacionales.

Agreguen a Nacho Ambriz como candidato. Toluca ya dio el visto bueno para que platique con Ares de Parga. — david medrano felix (@medranoazteca) January 31, 2023

“No (sobre acercamientos con la Selección de México), no sabría decirte o que contestar, yo estoy enfocado en Toluca, estoy tranquilo y lo demás siempre es ilusionante que alguien te llame para ser candidato a selección, Me da gusto por Miguel (Herrera), Jimmy (Lozano), los tiempos de dios son perfectos y estoy feliz en Toluca”, comentó el timonel tras ser cuestionado por la prensa sobre una eventual llegada al cuadro tricolor.

Los candidatos para dirigir a la Selección Mexicana

Títulos y logros de Nacho Ambriz

Luego de pasar por Chivas, San Luis, Querétaro y Puebla, el primer título de Ambriz fue con el América, se trató de la edición de 2016 de la Liga de Campeones de la Concacaf, aquel duelo definitivo se enfrentó a los Tigres de la UANL y ganó por marcador de 4-1 en el global.

En 2018, pero ahora con el Necaxa, el ex asistente de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid pudo saborear un campeonato más, logró la Copa MX del Clausura 2018.

Y el trofeo más importante que ha conseguido en su carrera hasta el momento fue el Guardianes 2020 y venció a los Pumas de la UNAM, de esta manera consiguió el objetivo que tanto había anhelado en su carrera.

Guillemo Almaday Miguel Herrera, al parecer son los dos “finalistas” de esta carrera por el banquillo de México, sin embargo, aún no hay nada decidido y es posible que se entrevisten con otros personajes en busca del comandante indicado para el proyecto rumbo a 2026.

