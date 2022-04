Ugás revela fractura en hueso del ojo tras brutal paliza de Spence

La noche de boxeo que se vivió en el estadio de los Dallas Cowboys dejó severas marcas de batalla en Yordenis Ugás, boxeador cubano que buscó ser campeón unificado en peso wélter, pues reveló que tras la brutal paliza que recibió de Errol Spence sufre de una fractura en el hueso del ojo.

El norteamericano Errol Spence salió con la mano en alto después de 10 rounds, pues logró noquear a Ugás tras una batalla donde sacó todo el poder que tenía en sus puños, por lo que se convirtió en campeón mundial unificado.

Ugás sufre de una fractura en el hueso del ojo

A menos de 24 horas de haber bajado del ring, Yordenis Ugás dio la cara en sus redes sociales y escribió un mensaje donde en primera instancia agradeció a la gente que fue a verlo al estadio de los Dallas Cowboys, pues tras caer sólo bajó del ring y no valoró a la gente, además de que reveló su lesión.

“Primero que nada quería disculparme por no agradecer a todos los que me estuvieron apoyando después de la pelea; tengo una fractura en el ojo y en los próximos días los médicos me dirán cómo me van a tratar. Pasé toda la mañana en un hospital y escribo estas palabras con un sólo ojo, el otro todavía está cerrado”, mencionó Ugás.

Además de esto Yordenis Ugás se portó como un caballero y felicitó a Errol Spence por su victoria, donde aceptó que el mejor boxeador triunfó en el ring y que es un merecido campeón unificado.

“Quiero felicitar a Errol Spence, un gran campeón.. y compartir el ring con él fue un honor, vino como siempre, fuerte, y en los últimos rounds (7) me pegó en el ojo y todo se puso más difícil… ganó el mejor de arriba del ring. Hemos llegado hasta aquí tomando nuestras victorias y derrotas con humildad”, comentó Ugás.

Tras este anuncio se espera que el cubano esté algunos meses fuera de acción en lo que se recupera de su lesión e incluso hay quien dice que podría colgar los guantes, pero este dato no está confirmado.