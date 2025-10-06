deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¿Te acuerdas de él? Volvió el señor que ganó una medalla con una mano en la bolsa

Yusuf Dikec es uno de los rostros más reconocidos del olimpismo, pues se hizo viral en París 2024. Ahora regresó y volvió a ganar de manera despreocupada.

yusuf-dikec-turquia-regreso-competir-gano-pb-notas
Crédito: Cuenta de ‘X'/@yusufdikec
Pablo García - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Uno de los momentos más virales de los Juegos Olímpicos de París , lo concretó un hombre que compitió en tiro. A comparación de muchos de los que participan en esta disciplina, Yusuf Dikec no utiliza ningún elemento extra para enfocar su vista previo a ejecutar el tiro. Y esto causó mucha notoriedad en aquella competencia. Ahora volvió y se hizo viral de nueva cuenta al ganar en una nueva competición.

Juegos Z | Los Juegos Olímpicos son un fenómeno mundial

Te puede interesar - ¿Qué mexicanos son posibilidad de medalla en Los Ángeles 2028?

¿Quién es Yusuf Dikec y por qué se hizo viral?

El hombre de origen turco de 52 años. Ha estado en todos los juegos de verano desde el 2008. Y en París, por fin consiguió lo que tanto buscó, ganar una medalla de plata en equipo mixto en pistola de aire de 10 metros. Pero la viralidad vino por su forma de comportarse en la competencia. Y ahora, volvió a aparecer para conseguir el triunfo en la Liga de Campeones europea.

El video no tardó en reproducirse de manera contundente entre las personas que quedaron cautivadas con el hombre que no usó lentes especiales y tecnología de punta. Sus lentes por su miopía, tapones para evitar distracciones y su mano en la bolsa del pants le bastaron para ganar este torneo. La final se la ganó a un competidor alemán.

¿Es cierto que Yusuf Dikec tiene historias turbias detrás?

No, dentro de todo el movimiento viral que se gestó desde los Juegos Olímpicos, inventaron que el gobierno turco lo había sacado de sus malos pasos para buscar gloria deportiva. Sin embargo, sí fue sargento mayor de la gendarmería turca, situación donde él mismo mencionó que siempre destacó.

Ahora, la gente le recordó con cariño y qué mejor que viéndolo triunfar en una prueba donde él se sabe ganador desde el principio. Aunque la publicación del triunfo en su cuenta de ‘X’ indica que fueron días de una competencia bastante dura.

Historia de los Juegos Olímpicos
Videos
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×