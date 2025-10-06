¿Te acuerdas de él? Volvió el señor que ganó una medalla con una mano en la bolsa

Uno de los momentos más virales de los Juegos Olímpicos de París , lo concretó un hombre que compitió en tiro. A comparación de muchos de los que participan en esta disciplina, Yusuf Dikec no utiliza ningún elemento extra para enfocar su vista previo a ejecutar el tiro. Y esto causó mucha notoriedad en aquella competencia. Ahora volvió y se hizo viral de nueva cuenta al ganar en una nueva competición.

¿Quién es Yusuf Dikec y por qué se hizo viral?

El hombre de origen turco de 52 años. Ha estado en todos los juegos de verano desde el 2008. Y en París, por fin consiguió lo que tanto buscó, ganar una medalla de plata en equipo mixto en pistola de aire de 10 metros. Pero la viralidad vino por su forma de comportarse en la competencia. Y ahora, volvió a aparecer para conseguir el triunfo en la Liga de Campeones europea.

El video no tardó en reproducirse de manera contundente entre las personas que quedaron cautivadas con el hombre que no usó lentes especiales y tecnología de punta. Sus lentes por su miopía, tapones para evitar distracciones y su mano en la bolsa del pants le bastaron para ganar este torneo. La final se la ganó a un competidor alemán.

¿Es cierto que Yusuf Dikec tiene historias turbias detrás?

No, dentro de todo el movimiento viral que se gestó desde los Juegos Olímpicos, inventaron que el gobierno turco lo había sacado de sus malos pasos para buscar gloria deportiva. Sin embargo, sí fue sargento mayor de la gendarmería turca, situación donde él mismo mencionó que siempre destacó.

Ahora, la gente le recordó con cariño y qué mejor que viéndolo triunfar en una prueba donde él se sabe ganador desde el principio. Aunque la publicación del triunfo en su cuenta de ‘X’ indica que fueron días de una competencia bastante dura.