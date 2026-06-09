Zaguemóvil en tierras tapatías: ¿Calandria o Limo? 🚖🐎 | Zigzagueando | Los Protagonistas
Luis Roberto Alves “Zague” explora las calles de Guadalajara de una manera muy peculiar. Primero a bordo de una tradicional calandria y después con todo el lujo de una limusina. ¿Cuál será su transporte favorito en esta divertida aventura por tierras tapatías?
¡El Zaguemóvil llega a Guadalajara! En una nueva edición de Zigzagueando, Zague recorre algunos de los rincones más emblemáticos de la Perla Tapatía con dos estilos completamente diferentes: primero a bordo de una tradicional calandria y después viajando con todo el lujo de una espectacular limusina.