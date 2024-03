Técnico de la Serie A fue despedido por dar un cabezazo

Roberto D´Aversa se llevó varias portadas alrededor del mundo y lamentablemente no lo hizo por algo bueno. El ahora ex director técnico de Lecce fue despedido por darle un cabezazo a Thomas Henry del Verona al final del partido en el que su equipo cayó por la mínima diferencia y que justamente era vital en la pelea por el no descenso en la Serie A de Italia.

“Después de los hechos ocurridos al final del partido Lecce - Verona, el Lecce anuncia que ha relevado de sus funciones al entrenador Roberto D’Aversa. Gracias al entrenador y a su personal por el trabajo realizado”,comunicó el club a través de sus redes sociales.

Disculpa pero niega cabezazo

Después de saberse fuera del equipo, D´Aversa dio su versión y lamentó sus acciones aunque reiteró que nunca dio un golpe al delantero del Verona. “Me gustaría pedir disculpas a todos y al mismo tiempo reconstruir brevemente el triste y desagradable episodio en el que tuve un papel negativo al final del partido Lecce-Verona.

Entré en contacto cabeza con cabeza con Henry, pero no golpeé al jugador del Verona con la cabeza, ni recibí ninguno de él”, mencionó el estratega italiano. Con la victoria del Verona en casa de Lecce gracias a un gol tempranero de Folorunsho, Hellas llegó a 26 unidades, una más que Lecce y dos puntos arriba de la zona de descenso.

Por el momento, la Salernitana de Guillermo Ochoa, Sassuolo y Frosinone descenderían en este momento, aunque entre el penúltimo lugar y el décimo tercero (Verona) solo hay tres unidades de diferencia y por ello lo importante que era sacar puntos tanto para Hellas como Lecce en el pasado partido.

