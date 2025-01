Zinedine Zidane, se encamina para ser el nuevo entrenador de Francia

El entrenador francés y ex jugador de la misma selección, Didier Deschamps, ha revelado que luego del Mundial del 2026, se marchará de la dirección técnica del seleccionado galo, lo que dirige todas las miradas hacia Zinedine Zidane.

Zidane, quien es un idolo del mundo del futbol y altamente valorado en su nación, se coloca como el gran favorito para entrar al puesto de timonel.

El antiguo entrenador del Real Madrid, de 52 años, solo tendría en este momento como competencia a Thierry Henry , seleccionador sub-21 y olímpico hasta agosto pasado, pero que necesitaría de más experiencia para hacerse cargo de un grupo que siempre lucha por ganar un Mundial.

Prensa en Francia, no duda en que Zidane sería el nuevo seleccionador



Zidane “es el mejor colocado” para el puesto, por lo que “será difícil sortear lo obvio en 2026", reconoce L’Equipe este miércoles.

El diario deportivo recuerda que ‘Zizou’ "no será jamás un entrenador normal y su carrera en los banquillos no lo es”, ya que se limita al Real Madrid pero con su récord de tres victorias consecutivas en Liga de Campeones entre 2016-18 y un total de once títulos en sus dos fases como técnico blanco.

Añade que Zidane “jamás ha ocultado su ambición suprema: los ‘Bleus’”.

Para RMC Sports, Zidane “parece el favorito natural” y el candidato “más legítimo” para reemplazar a Deschamps y “ha esperado pacientemente su momento” tras dejar el Real Madrid en 2021.

Recuerda que Zinedine Zidane ya manifestó ese deseo en 2022 en el curso de una entrevista.

“Claro que todos esperamos que sea él después de 2026", aseguró hoy el exinternacional francés Christophe Dugarry, amigo y ex compañero de equipo de Zidane, en un programa de la emisora deportiva.

Los medios de comunicación franceses solo colocan a otro reducido grupo de técnicos franceses con carreras interesantes, pero que no tienen el cartel ni lustre de Zidane, como son Christophe Galtier (ahora en Catar), Bruno Genesio (Lille) o Franck Haise (Niza), puedan llegar a hacer sombra a Zidane.

Los equipos que desearían a Zinedine Zidane

En diferentes momentos, se ha vinculado a Zidane en la órbita de grandes escuadras de Europa, como el equipo del Manchester United o Bayern Munich, pero el timonel se habría mantenido siempre lejos de clubes, pensando pacientemente en su momento para llegar a Francia.

Parece complicado que con el camino libre para que pueda ser el estratega de Francia, escuche ofertas y los deje al cabo de año y medio.

