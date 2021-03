Ciudad de México.- Durante su participación en la Clausura de la 84 Convención Bancaria, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que la economía mexicana está mejor posicionada de lo que se esperaba. Dijo que las nuevas estimaciones de crecimiento para este año están en niveles cercanos al 5.5%.

El Secretario de Hacienda, @ArturoHerrera_G, señaló que la #economía mexicana está mejor posicionada de lo que se esperaba. Dijo que las nuevas #estimaciones de crecimiento para este año están en niveles cercanos al 5.5%. pic.twitter.com/76pwKYjgDv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2021

Asimismo, estimo que para mayo ya se hayan aplicado 80 millones de vacunas en México, y que de esta forma se tendra un 2021 de mayor crecimiento donde la banca juega un papel importante en la recuperación.



Por su parte, Luis Niño de Rivera presidente saliente de la Asociación de Bancos de México aseguró que en los últimos años se ha logrado bancarizar a más de 17 millones de mexicanos, la mayoría mujeres.

TE RECOMENDAMOS:

En cuaresma se constituye el 35% de la producción anual de pescados y mariscos



DANIEL BECKER ASUME LA PRESIDENCIA DE LA ABM POR EL PERIODO 2021-2023

El presidente López Obrador fue testigo de la entrega del mazo de mando por el presidente saliente, Luis Niño de Rivera, a Daniel Becker que simboliza el inicio de su gestión como presidente de la Asociación de Bancos de México, por el periodo 2021-2023.

MÉXICO RESISTIÓ A LA PANDEMIA POR LA ESTRATEGIA TOMADA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que México ha podido resistir a la pandemia sin tanto deterioro gracias a la estrategia tomada, debido a que no se contrató deuda, no se aumentaron impuestos, no subieron los precios de energéticos y se destinaron recursos de abajo hacia arriba

REFORMA DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES

Durante su participación Luis Niño de Rivera expuso que la excesiva regulación en México hace complicada la creación de empresas, pide al presidente López Obrador simplificar trámites para lograr prosperidad.

Ante ello, el Presidente López Obrador dijo a propuesta que se compromete a presentar una reforma profunda de simplificación de trámites en beneficio de pequeñas y medianas empresas, y aseguró que se presentará la iniciativa para este mismo año.