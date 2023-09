¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la Escuela de Aviación Naval de México?

Este 1 de septiembre se conmemora la creación de la Escuela de Aviación Naval, con el fin de formar de formar nuevos Pilotos Aviadores Navales con conocimientos en técnicas y tácticas de vuelo que servirán en las operaciones de la Armada de México.

Si a ti te gustaría formar parte y resguardar a la ciudadanía desde el cielo, te contamos qué requisitos necesitas, cuando se abren las convocatorias y dónde se encuentra.

¿Dónde se encuentra la Escuela de Aviación Naval?

Ubicado en La Paz, Baja California Sur, el Establecimiento Educativo Naval, prepara a cadetes de 5to años de la Carrera de Ingeniería Aeronaval. Aquí los elementos desarrollan capacidades vuelo, visuales y aprenden a usar instrumentos de radionavegación.

Desde el 30 de abril de 1999, las mujeres se preparan en esta escuela, siendo la Teniente de Corbeta del Servicio de Sanidad Naval Cirujano Dentista, Elsa Karmina Cortés, la primera mujer piloto de la Armada de México.

Sin embargo, fue hasta el 12 de junio de 2019 que se conformó la primera tripulación de mujeres, integrada por una piloto, copiloto, enfermera de vuelo y mecánica a bordo de un avión KING AIR 350, una ambulancia aérea perteneciente al escuadrón 211, adscrito a la Base Aeronaval de La Paz, para el traslado de pacientes adultos, niños y bebe.

Requisitos para ingresar a la Escuela de Aviación Naval

En la actualidad se continúa impulsando la formación de nuevos pilotos con el enfoque de equidad de género. Actualmente se encuentran formando las primeras generaciones de pilotos de helicópteros.

Para aquellos que aspiren a formar parte de la Escuela de Aviación Naval, Institución que pertenece a la Secretaría de Marina, debes contar con los siguientes requisitos:

- Ser mexicano.



- Contar con un promedio mínimo de 7.5 en el nivel medio superior.

- Ser soltero y sin hijos.

- Estatura mínima de 1.58 para mujeres y 1.63 en el caso de los hombres.

- No tener perforaciones (mujeres solo en la oreja).

- No ser desertor.

- Los tatuajes no podrán medir más de 10x10 centímetros.

- Contar con buen estado de salud.

- Cartilla de Servicio Militar a los hombres.

¿Cómo y cuándo sale la convocatoria para entrar a la Escuela de Avión Naval?

La convocatoria y registro de aspirantes a cualquiera de las carreras que ofrece la Universidad Naval tuvo lugar en abril de 2023, por lo que es recomendable que los interesados estén al pendiente de la convocatoria desde inicios de año.

Toma en cuenta que para ingresar se deben realizar exámenes, el primero será el Examen académico (EXANI II) del CENEVAl, el cual tiene un costo de $231 pesos mexicanos. Posteriormente en junio deberán pasar pruebas médicas y psicológicas durante 7 días. Durante ese tiempo se les proporcionará alimentación y alojamiento sin costo.