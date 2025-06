UIF podrá acceder a datos de mexicanos: Morena y aliados aprueban Ley Antilavado de dinero

Morena y sus aliados dieron otro revés a los derechos de los mexicanos. Aprobaron la Ley Antilavado de dinero, que tiene como propósito la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, la oposición que votó en contra denunció irregularidades.

“Posibilita el acceso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera a información, datos, imágenes y documentación de los mexicanos en posesión de los entes públicos, todo esto sin restricción alguna y sin mediar autoridad u orden judicial”, Alejandra Barrales, senadora del partido Movimiento Ciudadano.

“Esta reforma como está planteada abre las puertas al abuso, al exceso, y regresión que no podemos permitir el combate al lavado de dinero no puede convertirse en un pretexto para instalar un sistema de vigilancia masiva del Estado sobre unos ciudadanos y sobre todo y lo más preocupante a los adversarios políticos”, comentó Juan Antonio Martín del Campo, senador Partido Acción Nacional (PAN).

Facultad para pedir información a servidores públicos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Nacional Electoral (INE) podrán solicitar información a legisladores, y servidores públicos, así como a partidos políticos y sindicatos.

También se considera como personas políticamente expuestas a quienes tengan vínculos con funcionarios públicos, lo que fue calificado por la oposición como persecución política.

“Quiénes estarán sujetos a investigación o bajo sospecha, ya no solamente las personas políticamente expuestas que somos, las que trabajamos en el servicio público, cualquiera que se relacione con una persona políticamente expuesta, no, ¿están exagerando las cosas? No es esto para crear una persecución política”, dijo Claudia Anaya, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Militarización de la Guardia Nacional

También se alertó sobre facultades que se le dan a la Guardia Nacional para llevar a cabo labores de investigación

“Están militarizando más la administración pública”, Claudia Anaya, senadora del PRI.

Tras ser aprobada la Ley Antilavado de dinero, a la que calificaron con autoritaria, fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión.