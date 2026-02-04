10 atracciones gratis para hacer en Santa Clara, California, sede del Super Bowl 2026
Santa Clara, California, ciudad sede del Super Bowl 2026, ofrece múltiples actividades gratuitas para visitantes y locales, desde parques y museos hasta espacios históricos y recorridos al aire libre.
Santa Clara, California, se convertirá en uno de los principales focos de atención en 2026 al albergar el Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. La ciudad, ubicada en el corazón de Silicon Valley, recibirá a miles de visitantes nacionales e internacionales.
Más allá del futbol americano, Santa Clara cuenta con una oferta variada de actividades gratuitas, ideales para quienes buscan aprovechar su viaje sin gastar dinero extra o para quienes desean alternar los eventos deportivos con recorridos culturales y al aire libre.
Estas son 10 atracciones gratis para hacer en Santa Clara, que te permitirán conocer la ciudad de forma práctica y accesible.
Museos y espacios culturales gratuitos en Santa Clara, California
- Museo De Saisset:
El Museo De Saisset se ubica dentro del campus de la Universidad de Santa Clara y ofrece entrada gratuita. Alberga exposiciones temporales de arte contemporáneo, fotografía y diseño, con espacios interiores y exteriores altamente fotografiables.
- Museo Intel:
Ofrece entrada gratuita y permite conocer la historia de la tecnología y los microprocesadores que impulsaron el desarrollo de Silicon Valley. Cuenta con exhibiciones interactivas y es accesible.
- Museo de Arte Triton:
Tiene acceso libre y alberga exposiciones temporales de artistas regionales, además de jardines abiertos al público. Es una opción cultural ligera y rápida.
Santa Clara Central Park Library:
Ubicada junto a Central Park, la Santa Clara Central Park Library es un espacio moderno que puede visitarse para descansar, recorrer exposiciones temporales o resguardarse del clima entre recorridos.
Actividades al aire libre y parques para conocer en la sede del Super Bowl 2026
- Central Park Santa Clara:
El Central Park Santa Clara es el principal parque de la ciudad y cuenta con lago, áreas verdes, senderos y espacios para picnic, todo con acceso gratuito.
- Área natural Ulistac:
Ulistac es una reserva ecológica con senderos para caminar y observar aves, ideal para quienes buscan un espacio natural sin salir de la zona urbana.
Recorridos urbanos y experiencias sin costo en Santa Clara
- Exterior del Estadio Levi’s:
Los alrededores del Estadio Levi’s, sede del Super Bowl 2026, pueden recorrerse de forma gratuita. Las explanadas y áreas abiertas son ideales para fotografías y para vivir el ambiente previo al evento.
- Campus de la Universidad de Santa Clara:
El campus de la Universidad de Santa Clara puede recorrerse libremente. Destacan su arquitectura, jardines y espacios abiertos integrados a la ciudad.
- Santa Clara Square
Santa Clara cuenta con plazas y zonas comerciales abiertas que pueden recorrerse sin costo, ideales para caminar, descansar y comer algo entre actividades. Espacios como Santa Clara Square permiten pasar el tiempo sin necesidad de consumir y forman parte de la experiencia urbana de la ciudad.
- Santa Clara Farmers’ Market:
El Santa Clara Farmers’ Market puede visitarse sin pagar entrada. Aunque la compra es opcional, recorrerlo permite conocer productos locales y la vida cotidiana de la ciudad.