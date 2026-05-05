VIDEO: Impresionante “nube rodante” impacta a Brasil; ¿podría aparecer en México este fenómeno extremo?
Nube apocalíptica en la costa de São Paulo. El cambio climático toma por sorpresa a los turistas de Brasil con esta nube rodante sobre la Riviera de São Lourenço.
Una escena como si fuera sacada de una aut´netica película sorprendió a turistas en la costa de Riviera de São Lourenço, en Brasil: una gigantesca formación nubosa avanzó sobre el mar como si fuera un tsunami en el cielo. Se trata de una nube rodante, un fenómeno meteorológico que es muy poco común pero que genera impacto visual, además de riesgos.
¿Qué es una nube rodante y por qué se forma?
La nube rodante, conocida científicamente como “arcus”o “roll cloud”, es un tipo de nube horizontal que se desplaza rápidamente a baja altura. Está asociada a intensas tormentas, además de que suele formarse cuando aire frío desciende y empuja aire cálido hacia arriba, generando esa estructura tubular que parece girar.
De acuerdo con organismos como la Organización Meteorológica Mundial, estas nubes suelen aparecer antes o durante tormentas severas, acompañadas de ráfagas de viento, cambios bruscos de temperatura y lluvias intensas.
En este caso, luego del pasode la nube tipo tsunami en Brasil, se reportaron fuertes vientos y descenso repentino de temperatura, lo que confirma su relación con sistemas de tormenta.
Nuvem apocalíptica no litoral de São Paulo.— Julio Schneider 🇧🇷🇺🇸 (@juliovschneider) May 2, 2026
Mudança de tempo pega turistas de surpresa. Registro é de Riviera de São Lourenço. pic.twitter.com/6Bv6JCMC0D
¿Puede aparecer una nube rodante como la de Brasil en México?
La respuesta corta es sí, pero es poco frecuente. México tiene condiciones atmosféricas que podrían favorecer a este tipo de fenómeno, especialmente en zonas las costeras como el Golfo de México om en el océano Pacífico, donde hay alta humedad y contrastes térmicos.
Sin embargo, expertos del Servicio Meteorológico Nacional señalan que este tipo de nubes no es común y suele presentarse bajo condiciones muy específicas, como la interacción de frentes fríos, tormentas eléctricas o sistemas convectivos intensos.
Cabe señalar que aunque su apariencia es impactante, la nube rodante no es peligrosa por sí misma, pero sí es una señal de condiciones meteorológicas adversas, ya que puede anticipar vientos fuertes, tormentas eléctricas o lluvias intensas, lo que representa riesgos, principalmente para las embarcaciones, estructuras ligeras y actividades al aire libre.
Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a alertas meteorológicas y evitar zonas abiertas si se observa una formación de este tipo. Este fenómeno nos recuerda lo impredecible que puede ser la naturaleza; ¿estamos preparados para identificar estas señales y reaccionar a tiempo ante eventos extremos cada vez más frecuentes?