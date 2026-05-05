¡El ingenio de ARMY no tiene límites! Fans transforman a integrantes de BTS en personajes históricos de México; crean photocards para conciertos

¡Rompen las fronteras culturales! Ante la llegada del 'Arirang World Tour' a la Ciudad de México, las fans de BTS han hecho viral una serie de imágenes que muestran a los integrantes de la agrupación surcoreana transformados en personajes históricos nacionales, pero ¿cómo son estas nuevas photocards?

Los conciertos de BTS en CDMX se llevarán a cabo este 7, 9 y 10 de mayo 2026, tres fechas en las que miles de fanáticas mexicanas podrán cantar y bailar con la banda.

¿De idols a héroes de la Patria? Así lucen los BTS como personajes de la historia de México

¿Te imaginas a J-Hope como el "Padre de la Patria"? Lo que comenzó como un juego entre las fans de BTS, se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales tras convertir a los siete integrantes de la banda surcoreana en personajes históricos.

Estas photocards están diseñadas como las tradicionales "biografías" que suelen vender en las papelerías de México, mezclando el nombre de los BTS con el de los personajes que representan. Así es como lucen.



Miguel Hope - Mezcla entre J-Hope y el " Padre de la Patria ".

- Mezcla entre y el " ". Benito Kookárez - Una fusión de Jungkook y Benito Juárez.

Una fusión de Jungkook y Benito Juárez. Ricardo Flores Ramon - Mezcla entre el líder de la banda, RM y el periodista Ricardo Flores Magón.

- Mezcla entre el líder de la banda, y el periodista Ricardo Flores Magón. Pancho Jin - Transformación de Jin al revolucionario Pancho Villa.

- Transformación de Jin al revolucionario Pancho Villa. Vicente Sugarrero - Mezcla entre Suga y Vicente Guerrero, quien fue presidente de México.

- Mezcla entre y Vicente Guerrero, quien fue presidente de México. Emiliano Z. Jimin - Personificación de Jimin como Emiliano Zapata, el "Caudillo del Sur".

- Personificación de Jimin como Emiliano Zapata, el "Caudillo del Sur". José V. Pavón - Caracterización de Taehyung o V como José María Morelos y Pavón, el "Sirvo de la Nación".

La publicación en redes sociales ha alcanzado más de 20 mil likes en tan solo unos días.

¿Qué son los freebies y por qué son tendencia en el concierto de BTS en México?

¡Toda una tradición! En el universo del K-Pop, los freebies son pequeños regalos o recuerdos que suelen regalarse entre fans durante los conciertos de agrupaciones surcoreanas; estos se hacen con recursos propios.

Para el 'Arirang World Tour' en CDMX los freebies se han viralizado alrededor del mundo, ya que las ARMY mexicanas adaptan los regalos a la cultura mexicana, por lo que en los conciertos de BTS podríamos ver:



Calendarios tipo de pollerías o carnicerías

Bolsas para hacer el mercado

Llaveros con imágenes de la agrupación editadas con elementos mexicanos.

Dulces con etiquetas personalizadas y acompañadas de fotos de los integrantes.

Por otro lado, los freebies también pueden ser photocards fan-made, stickers, pulseras, dulces, kits de cuidado, banners, entre otros.

¿A qué hora empieza el concierto de BTS en CDMX

¡Comienza la cuenta regresiva! El 'Arirang World Tour', la gira más reciente de BTS, contará con tres fechas en la CDMX, por lo que los próximos 7, 9 y 10 de mayo 2026, miles de fans acudirán al estadio GNP para cantar y bailar con la banda, pero ¿a qué hora inicia el evento?

Los conciertos de BTS en CDMX del 7, 9 y 10 de mayo están programados para iniciar a las 20:00 horas (8 de la noche); la duración podría ser de alrededor de 2 horas.